REVISTA SOBRE A CULTURA VILHENENSE SERÁ LANÇADA NA PRÓXIMA SEMANA

A publicação tem como objetivo retratar e valorizar as manifestações culturais presentes em Vilhena.

Na próxima semana será realizado em Vilhena, o lançamento da ‘Revista Cultural Aventuras na Amazônia’. Essa é a segunda edição da publicação que tem como objetivo retratar e valorizar as manifestações culturais presentes em Vilhena com matérias jornalísticas sobre artes visuais, dança, teatro, música, cinema e artesanato.

A produção da revista está sedo coordenada pela jornalista e produtora cultural Andréia Machado que lembra que o projeto da revista foi contemplado pelo “Prêmio Funarte Descentrarte” na categoria produção literária. Ela informou que a revista será distribuída gratuitamente nas bibliotecas, centros culturais e escolas públicas de Vilhena. Além disso, será disponibilizada online a versão em PDF da publicação para as pessoas que tiverem interesse em ler o conteúdo produzido.

“Estou muito feliz com o lançamento da revista, a equipe que participou do projeto trabalho com dedicação para produzir conteúdo de qualidade”, ressaltou a jornalista que destacou que a revista é totalmente voltada para cultura.

De acordo com Andréia Machado, o projeto é mais uma realização dos membros do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Cultural Diversidade Amazônica que trabalham há mais de 10 anos com projetos que valorizam a cultura amazônica.

A jornalista ressalta que por causa da quarentena decretada devido à pandemia do Covid-19 o lançamento da revista acontecerá online através de uma live no canal do You Tube do Serpentário Produções e nas redes sociais como Facebook e Instagram, tudo com ampla divulgação. A live será realizada na quinta-feira (24), no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul a partir das 19h e contará com o apoio do Dj. Kalil.

“A revista está linda, com conteúdo diversificado retratando a cultura de Vilhena”, disse à jornalista que convidou a população para assistir a live de lançamento da revista.

Texto e foto: Assessoria

