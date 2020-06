RESULTADOS DO 1º MÊS DA OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2

A Operação (Op) de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) VERDE BRASIL 2 do Comando

Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB) termina o 1º mês com resultados expressivos no que tange

à repressão a delitos ambientais em sua área de atuação, a qual abrange os Estados de Rondônia,

Acre e o Sul do Amazonas.

A Op VERDE BRASIL 2 está empregando um efetivo total de 1014 homens e mulheres e

ocorre em ambiente interagências, com o máximo de integração entre Instituições Federais,

Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF) e entidades públicas de proteção ambiental

dos Estados de RO, do AC e do AM, dentre os quais podemos citar: 17a Bda Inf Sl; 3º e 4º

Batalhão de Aviação do Exército; ALA 6, da Força Aérea Brasileira; Capitania dos Portos de

Porto Velho, da Marinha do Brasil, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF),

Agencia Brasileira de Inteligência (ABIN), Força Nacional (FN), Fundação Nacional do Índio

(FUNAI), Receita Federal (RF), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),

Secretária de Estado da Segurança Defesa e Cidadania de Rondônia (SESDEC), Polícia Militar

(PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) dos Estados do AC, RO e do AM, Policia Civil do

AC e do AM, Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER), Defesa Civil de RO,

AC e AM, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), Núcleo de

Operações Aéreas de Rondônia, Instituto de Meio Ambiente (IMAC), Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Polícia Militar Ambiental,

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), e Instituto

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

MEIOS EMPREGADOS E APOIO RECEBIDO

Estão sendo empregados na Operação mais de 144 viaturas (Caminhões Tanques,

Prancha, Baú Frigorífico, Micro-ônibus, Vans, Caminhonetes 4×4, ambulâncias e Vtr 5 Ton), 35

embarcações dentre as quais destaca-se um Navio Patrulha Fluvial (NaPaFlu) Rondônia,

subordinado ao 9º Distrito Naval sediado em Manaus, AM que opera no Rio Madeira e 3

aeronaves (2 Panteras do EB e 1 H-36 Caracal da FAB).

RESULTADOS

Foram identificadas áreas de desmatamento e corte ilegal de madeira, o que resultou em

10.941,505m³ de madeira apreendida e aplicação de 141 multas que somadas totalizam

R$ 33.232.318,66.

Além disso, foram realizadas apreensões de: 68 embarcações, 6 balsas de garimpo, 18

caminhões, 17 semirreboque, 2 tratores, um veículo leve, uma moto, 155 Kg de castanha do

Brasil, 1.150 Kg de pescado, 120 Kg de carne silvestre, 65 animais silvestres mortos, 12,250 Kg

de pasta base de cocaína, 418,16 Kg de minério de cassiterita, 7 mil litros de óleo diesel, 17

motosserras, 1 gerador, 7 motores estacionários de garimpo e 18 armas de fogo.

No contexto das operações de campo, foram desencadeadas ações de conscientização

nos distritos e comunidades adjacentes às Bases de Operações, de modo a contribuir no maior

esclarecimento e mudança de postura da população com relação aos ilícitos ambientais. Além de

aproximar o Exército da população, a Campanha demonstra a dualidade entre as ações

repressivas desencadeadas nas madeireiras da região e o viés educacional e de conscientização:

“Braço Forte – Mão Amiga”.

DESENVOLVIMENTO DE APP

No primeiro mês da Op Verde Brasil 2 na área do CCj PB, foi criada e encontra-se em

fase de desenvolvimento, a plataforma Guardiões da Amazônia, a qual tem como objetivo

principal a proteção da região Amazônica no tocante a ilícitos ambientais. Trata-se de um

aplicativo que permite a população denunciar os delitos mais comuns e danosos ao meio

ambiente praticados na região, fornecendo aos agentes de fiscalização uma valiosa ferramenta.

A plataforma Guardiões da Amazônia é composta de duas partes: um Aplicativo Móvel,

destinado ao usuário comum, com a finalidade principal de envio das denúncias de forma segura

e precisa, inclusive com inserção de fotos e localização geográfica; e um Módulo Web, de uso

restrito dos órgãos parceiros, onde podem ter acesso a várias tipos de relatórios e gráficos,

incluindo as denúncias feitas pelos usuários.

A plataforma Guardiões da Amazônia encontra-se na fase de Projeto Piloto e é um

produto da 17ª Brigada de Infantaria de Selva que está sendo validado em parcerias com órgãos:

IFRO – Campus Ji-Paraná – CEAD; SEMEIA-Ji-Paraná e Bombeiros.

Apresentação do Projeto:



Download do Aplicativo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mil.eb.guardioesdaamazonia

Manual do Aplicativo:



LOCALIDADES ATENDIDAS

Ao longo deste primeiro mês, o Comando Conjunto Príncipe da Beira já atuou em 31

localidades compreendidas nos Estados de Rondônia, Acre e Sul do Amazonas, mobiliadas por

quatro Batalhões de Infantaria de Selva (4º, 6º, 54º e 61º BIS), pela 17ª Companhia de Infantaria

de Selva e por Órgãos e Agências parceiras, posicionados da seguinte forma:

1. Rondônia

a. Capital Porto Velho, RO;

b. Município de Guajará-Mirim;

c. Município de Costa Marques;

d. Município de Nova Mamoré;

e. Distrito de Nova Califórnia;

f. Distrito de Extrema;

g. Município de Candeias do

Jamari;

h. Município de Cujubim; e

i. Município de Machadinho do

Oeste.

2. Acre

a. Capital Rio Branco, AC;

b. Município de Assis Brasil;

c. Município de Epitaciolândia;

d. Município de Plácido de Castro;

e. Município de Santa Rosa do

Purus;

f. Município de Brasiléia;

g. Distrito de São Salvador;

h. Município de Porto Walter;

i. Município de Rodrigues Alves;

j. Município de Manoel Urbano;

k. Município de Tarauacá;

l. Município de Mâncio Lima; e

m. Município de Cruzeiro do Sul.

3. Sul do Amazonas

a. Município de Humaitá, AM;

b. Município de Manicoré;

c. Município de Nova Olinda do

Norte;

d. Município de Novo Aripuanã;

e. Município de Boca do Acre;

f. Município de Guajará;

g. Município de Ipixuna;

h. Município de Envira; e

i. Município de Borba.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

No dia 10 de junho de 2020, a Operação Verde Brasil 2 foi prorrogada por mais um mês

com a publicação em Diário Oficial da União (DOU) do Decreto Presidencial Nº 10.394, o qual

alterou a duração do Decreto inicial (Nº 10.341), fixando o novo limite em 10 de julho.

Permaneceram inalterados os objetivos da Operação:

“Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em

ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de julho de 2020, na faixa de fronteira, nas

terras indígenas nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos

Estados da Amazônia Legal.

Destaca-se que a área de atuação do Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB)

atualmente na Op Verde Brasil 2 é todo Estado de Rondônia e do Acre e o sul do Amazonas. A

ampliação em relação ao descrito no Art 1º acima, se deve por conta de os Governadores do

Estados citados terem feito requerimento ao Presidente da República solicitando emprego das

Forças Armadas em todo seu Estado.

FONTE: COMUNICAÇÃO SOCIAL COMANDO CONJUNTO PRÍNCIPE DA BEIRA EXÉRCITO BRASILEIRO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments