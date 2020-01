RESERVA VAGAS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFORMA DATAS PARA A RESERVA ONLINE DE VAGAS EM ESCOLAS ESTADUAIS

Para facilitar a vida dos pais e estudantes, e acabar com as enormes filas nas escolas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou as datas para reserva de vagas de forma online, sem a necessidade de sair de casa, apenas no dia da matrícula que é feita de forma presencial. Todo o processo, segundo a gerente de Controle, Avaliação e Estatística (Gcae/Seduc), Francelena Santos Arruda, inicia pelo cadastro que é feito no próprio site da reserva de vagas.

“A reserva de vaga online é voltada aos alunos da rede privada, rede municipal, estudantes que vieram de outros estados, ou que estão voltando a estudar. É um processo simples que compreende três etapas”, explicou a gerente.

Segundo ela, o cadastro, que é a primeira etapa, inicia no período do dia 15 a 18 de janeiro. E deve ser feito pelo responsável, dependente ou pelo próprio estudante, a partir dos 18 anos de idade.

“Para fazer o cadastro é necessário apenas ter em mãos os documentos pessoais do responsável e do estudante. Após isso é importante anotar o e-mail e a senha que foi criada, para não haver erros depois. O cadastro deve ser feito dentro do período, sem ele, não há como reservar uma vaga”, esclareceu a gerente.

Já de 20 a 24 de janeiro, inicia o período para a reserva das vagas nas escolas estaduais.“As 00:01 do dia 20/01, na segunda-feira, o responsável já consegue reservar a vaga. Ele terá que entrar no sistema com o email e senha criados no período do cadastro, e informar para qual ano escolar deseja obter a vaga, seja regular ou EJA, e escolher a escola. Após isso, será gerado um número de protocolo que deve ser anotado pelo usuário.”, afirmou Francelena.

MATRÍCULA PRESENCIAL

Diferente do cadastro e da reserva de vagas, a matrícula deve ser feita de forma presencial na escola, em até um dia útil, após a reserva online, portando os documentos necessários que estão disponíveis em uma lista.

A gerente alerta que esta é a etapa mais importante, e caso o responsável ou aluno deixe passar o período de um dia útil, perderá a vaga e terá que reservar novamente no sistema.

“Assim que o protocolo é gerado, a vaga já está reservada automaticamente. E o interessado já pode realizar a matrícula na escola. É importante não perder a reserva, para garantir a vaga” explicou.

No caso de alunos da rede estadual de ensino que desejam trocar de escola, ela acrescenta ainda que esse processo só acontece a partir do dia 27/01, se houver vagas disponíveis. “A prioridade nesse momento é a reserva de vagas online. E estamos trabalhando para que tudo saia conforme planejado”, concluiu Francelena.

FONTE: Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

