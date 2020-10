RELATÓRIO PARCIAL DA CPI EM CABIXI IDENTIFICOU SUPERFATURAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EX-PREFEITO PROFESSOR IZAEL DIAS

Suposta delação da empresaria poderás confirmar os desvios da secretaria de educação de Cabixi e novos documentos e provas está sendo encaminhados para o MP, o relatório parcial identificou um rombo de quase R$ 300,00 mil…

Os vereadores membros da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito concluíram os trabalhos parciais de apuração sobre o processamento da frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cabixi.

RELATORIO PARCIAL DA CAMARA MUNIICIPAL DE CABIXI, CONFIRMA SUPERFATURAMENTRO DE ATE 81% na gestão do ex-prefeito Izael Dias Moreira. No ano de 2016 e de 43,8 % no ano de 2014, além do superfaturamento, a câmara, identificou, a aquisição de peças adquiridas, para veículos que se quer, utiliza tal tipo de placas, sendo o caso no veículo micro ônibus placa OHN 8878, que não utiliza desde os ano de 2011 todos os anos era trocados as molas

Dramático ainda o processo 350/2014, onde que foi gasto R$ 91.970,00, sem que uma única peça fosse entregues, sendo identificado valores absurdos gastos com veículo que deveria estar na garantia, Processo 1310/2016- Conforme documento que prova as ilegalidade, o ex-prefeito, está cada dia mais perto de ter uma enorme dor de cabeça, onde que existe fortes indicio de uma eminente delação premiada por parte da empresa, vendedora, que participou da supostas fraudes, onde que supostamente, os dinheiro, foi utilizado nas campanhas eleitoral, onde que o ex-secretário de educação foi candidato a vice prefeito no pleito passado, os valores contratados, do processo 1310/2016, não chegou a ser pago, uma vez que o candidato apoiado pelo ex-prefeito foi derrotado por Silvenio Almeida, que identificou o superfaturamento, e a ausência da execução dos serviços e peças contratadas.

No ano de 2015 a secretaria de educação pagou o valor de R$ 4.050,00 mil, por para-brisa que 3 anos depois ainda apresenta 41,30 % de superfaturamento processo 356/2015.

Processo 1012/2016. Os mesmos para-brisas já custou o valor de 5.078,33, chegando a 81 % de superfaturamento, conforme nota fiscal nº 15988, para-brisas adquiridos pela atual administração, processos 255/2017

As provas são altamente contundentes, que levou a câmara municipal a abrir a CPI por unanimidade dos votos, e a certeza de uma delação, que confirmaria as fraudes ocorridas e levou o ex-prefeito ao desespero, recorrendo à justiça para paralisar a Comissão, alegando que os integrantes da comissão deveria ser escolhidos por sorteio e não por voto, conforme entendeu o plenário da câmara municipal de cabixi.

Os trabalhos da comissão pode volta a qualquer momento, seguindo com as oitivas das testemunhas, e envolvidos.

Entendendo ser de suma importância a conclusão do relatório e por se tratar de desvio de dinheiro público, da secretaria de educação, a câmara municipal, na data de 25/08/2020, com a assinatura de 7 dos 9 vereadores, protocolou o relatório parcial, dando ciência ao ministério público, que com a farta documentação e provas, na certa já está investigando o caso.

Anexo parte de empenhos, notas fiscais e assinatura dos vereadores.

