REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA AVANÇA E PRIMEIRA ALA DEVE SER FINALIZADA EM JANEIRO

Reparos envolvem diversos setores da unidade com R$ 2,3 milhões destinados por Valdir Raupp e Marinha Raupp

Avaliada em R$ 2,3 milhões, a reforma que esta em andamento há vários meses no Hospital Regional de Vilhena (HRV) avança rapidamente e tem a primeira ala prevista para ser entregue em janeiro. O trabalho envolverá diversos setores da unidade, como ortopedia, pediatria, cozinha, administrativo, destinação de resíduos, recepção, entre outros. É a maior intervenção no local desde sua criação, décadas atrás.

“A estrutura que utilizamos para destinação do lixo está em fase final de acabamento, até semana que vem já entrega. Já as alas de ortopedia e pediatria têm previsão de entrega para cerca de 60 dias. Estamos acompanhando de perto e verificando que o Regional será outro depois de concluída a obra”, garante a diretora do HRV, Siclinda Raasch.

Feita com recursos de emenda parlamentar do ex-senador Valdir Raupp e da ex-deputada federal Marinha Raupp, a reforma envolverá também reforma do pavilhão da frente da unidade, pronto-socorro, cozinha e administrativo. Esta etapa é a próxima a ser iniciada e deve começar em janeiro, após a entrega das alas de ortopedia e pediatria já reformadas.

Atualmente os locais em reforma já recebem assentamento de piso, acabamentos no telhado, paredes, janelas e passam por renovação elétrica e hidráulica. De acordo com o prefeito Eduardo Japonês, a estrutura do HRV poderá ser usada, no futuro, para outras unidades de saúde.

“Estamos com um grande projeto em andamento, que deve começar a sair do papel em 2021, que é a construção do novo prédio do Hospital Regional. Porém, sabemos que ele deve demorar mais de cinco anos para ser concluído, aproximadamente. Portanto, até lá, o nosso hospital deve ter condições de realizar bem os mais de 30 mil atendimentos que faz por mês de toda a região. Após a conclusão do novo prédio, a estrutura atual do HRV pode ser convertida em uma ou várias unidades de saúde conforme a necessidade do município no momento da finalização da obra”, explica Japonês.

