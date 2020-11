REELEITO, MICHAEL BARROSO AGRADECE POPULAÇÃO E GARANTE TRABALHO SÉRIO POR CABIXI

Encerrando o segundo mandato em 2020, Michael está entre os vereadores que mais trouxe recursos para Cabixi nos últimos quatro anos

O cabixiense, vereador Michael Barroso (PSDB), 26 anos, conquistou 203 votos na disputa para vaga de vereador no município de Cabixi. Assim, o vereador assumirá seu terceiro mandato na Casa de Leis escolhido pelo povo.

Em 2012, Michael foi eleito o vereador mais novo do Brasil, estando entre os mais votados naquela época. Concorreu à reeleição e em 2016 foi aprovado novamente pela população, durante esses últimos quatro anos, o vereador está entre os edis que mais conquistou recursos e concretizou ações pelo município e seus distritos.

“Esse momento é de muita gratidão a Deus e a cada um de vocês que esteve conosco durante essa caminhada! Vamos trabalhar muito para retribuir a cada um de vocês à confiança deposita em mim para representá-los! Minha gratidão a todos que abraçaram a nossa campanha e fez com que eu pudesse ser reeleito vereador. Sintam-se todos cumprimentados por mim e minha família. Agradeço de coração a cada família que me recebeu com muito carinho e juntos vamos contribuir muito mais pelo desenvolvimento de Cabixi”, disse Michael.

O vereador também destaca que os votos obtidos com certeza foram merecedores e suficientes para que ele possa exercer mais um mandato na Câmara Municipal e fortalecer ainda mais a responsabilidade como político e homem público preocupado com o município.

“Com a experiência conquistada nesses últimos oitos anos, quero poder trazer muito mais recursos para nossa cidade. Agradeço a todos os parceiros, deputados estaduais e federais que me apoiaram durante essa caminhada. Acredito que juntos podemos contribuir com o progresso da nossa cidade e fortalecer as ações voltadas aos distritos e vilas”, finalizou o vereador.

