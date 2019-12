RECURSOS DO FECOEP: PREFEITOS E LIDERANÇAS QUILOMBOLAS DESTACAM IMPORTÂNCIA DOS 59 VEÍCULOS ENTREGUES PELO GOVERNO PARA REFORÇAR A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RONDÔNIA

Os veículos são resultado da gestão da Seas junto à Assembleia Legislativa para aprovação dos recursos do Fecoep neste ano

A facilidade para o atendimento da assistência social em Rondônia foi destacada por prefeitos, secretários municipais de Assistência Social e representantes de comunidades remanescentes quilombolas durante a solenidade de entrega de 59 veículos realizada nesta quarta-feira (19) pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), no estacionamento do Palácio Rio madeira, em Porto Velho.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 3 milhões, recursos do Fundo de Erradicação da Pobreza (Fecoep), na compra de 52 veículos modelo Etios Hatch (R$ 2.597.400,00) para atenderem aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros Especializados de Referência de Assistência Social (Creas) nos municípios; e outros R$ 905.800,00 em sete pick-up para reforçar as ações da Seas nas comunidades remanescentes quilombolas de Santa Cruz, no município de Pimenteiras D’Oeste; Jesus, em São Miguel do Guaporé; Pedras Negras e Santo Antônio do Guaporé, ambas em São Francisco do Guaporé; Forte Príncipe da Beira e Santa Sé, em Costa Marques.

O ato comandando pelo governador coronel Marcos Rocha e a primeira-dama e titular da Seas Luana Rocha contou com a presença de representantes de todos os municípios rondonienses e das comunidades remanescentes quilombolas.

“Estes veículos irão proporcionar mais respeito, dignidade, segurança e assistência social às comunidades quilombolas, que sofrem com a distância da cidade”, disse Roberto Lopes, da comunidade Santo Antônio do Guaporé, localizada no município de São Francisco do Guaporé, onde 18 família, um total de 76 pessoas, serão beneficiadas.

Para o prefeito Luiz Amaral, de Parecis, a entrega do veículo pela Seas representa a ampliação dos serviços da assistência social no município, que é extenso na zona rural, onde se concentram a principal fonte de renda, com o gado de corte e de leite, que sustenta o desenvolvimento do município, o que requer maior atenção.

Já o presidente da Associação Rondonienses dos Municípios (Arom), Claudomiro Alves dos Santos, prefeito de Theobroma, destacou os avanços observados na questão ambiental e agradeceu ao governo por “dar um norte aos municípios”, fortalecendo uma das áreas mais carentes, que é a assistência social. Ele ainda aproveitou para agradecer ao governador Marcos Rocha o aumento de mais R$ 8 milhões concedido neste ano para o Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), gerenciado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Serviços Públicos (DER).

“Este é um momento de muita alegria, pois sabemos da importância que cada um destes veículos terá nestes municípios e nas comunidades quilombolas. Sabemos das dificuldades e aos poucos o governo vem conseguindo dar ferramentas necessárias para melhorar o atendimento. Esta entrega é apenas uma de muitas que virão”, disse a secretária Luana, orientando, em seguida, os prefeitos a elaborarem projetos para serem apresentados à Seas a partir de 2020. Ela ainda lembrou que os veículos são resultado da gestão da Seas junto à Assembleia Legislativa para aprovação dos recursos do Fecoep neste ano; e anunciou que a partir do próximo ano os municípios serão beneficiados com cofinanciamentos para que a assistência social não pare.

Com base no relato do líder da Comunidade Quilombola Santo Antônio do Guaporé sobre as dificuldades enfrentadas, inclusive na questão cultural, pois muitos não conhecem um cinema ou um shopping, o governador citou que o caminho da mudança está na educação. Ele citou como exemplos sua história e da primeira-dama que ocupam cargos de destaques, hoje, graças ao estudo, apesar das dificuldades enfrentadas quando criança e adolescente: ele no Rio de Janeiro e ela em Guajará-Mirim. Ele destacou a parceria com a Casa de Leis, onde só na semana passada foram aprovados 17 projetos e voltou a pedir a sua equipe e aos demais servidores comprometimento com o serviço público, alertando que quem agir corruptamente irá responder junto aos órgãos fiscalizadores.

Ao final foi assinado o primeiro convênio desta gestão para a construção de um Cras em Rolim de Moura. O documento foi assinado pela secretária municipal de Assistência Social, Carla Schock, que também é primeira-dama do município.

FONTE: Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

