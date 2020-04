RECURSO LIBERADO PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED NA AVENIDA MELVIN JONES DE VILHENA

A obra de iluminação com lâmpadas de LED da Avenida Melvin Jones já foi finalizada

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) liberou uma emenda no valor de R$ 562 mil através do governo de Estado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) para o Município de Vilhena, para realizar a implantação da iluminação de lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Melvin Jones, e a contrapartida da Prefeitura de R$ 78 mil.

As obras de instalação das lâmpadas de LED da Avenida Melvin Jones foram finalizadas recentemente. A obra se estendeu por todos os 2.327 metros da principal Avenida do Bairro Cristo Rei com postes metálicos de 8 metros de altura. Cada um possui dois braços com comprimento horizontal de 2,15m e potência total de 400W, garantindo boa iluminação e economia ao mesmo tempo, já que o LED consome menos energia. A medida visa melhorar a iluminação, reduzindo o consumo de energia e aumentando a segurança para a população.

Conforme o prefeito Eduardo Japonês o objetivo do projeto é melhorar a iluminação. “As lâmpadas normais eram muito fracas. Hoje o trecho está bem iluminado e menos perigoso, tanto para caminhar, como para dirigir à noite”, ressalta o prefeito.

Para o deputado Luizinho Goebel, “o mais importante é que trouxe segurança para o cidadão, tanto para o comércio quanto para os pedestres e motoristas, já que esse é um dos maiores bairros de Vilhena. É muito bom colaborar com a administração do executivo municipal com a qual podemos compartilhar as ideias e projetar junto a cidade. Parabenizo a Prefeitura, que desenvolveu com celeridade o projeto, e a Câmara de Vereadores, que aprovou o orçamento. Essa sintonia entre o deputado, os vereadores, o prefeito e o Governo do Estado tem sido muito importante para Vilhena e para a população que tem recebido inúmeras obras”, destacou Goebel.

Segundo o deputado Luizinho, a reivindicação para instalação de lâmpadas LED da Avenida Melvin Jones é do vereador Ronildo Macedo (PV) por meio de oficio. O vereador Ronildo também é autor de outra reivindicação para implantação de lâmpadas LED na Avenida Paraná, com postes duplos que permitirá iluminar toda a avenida e a ciclovia, a equipe da secretaria de planejamento já está trabalhando na elaboração do projeto, e a emenda está garantido para que a obra seja executada quanto antes, disse Luizinho.

Fonte: Wilmer G. Borges

Fotos: Paulo Mendes

DA REDAÇÃO DO HOIJERONDONIA

