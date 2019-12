RASTREADOR DE CELULAR AJUDA POLÍCIA A ENCONTRAR CARRO ROUBADO EM PORTO VELHO

Veículo foi roubado em um estacionamento da capital. Uma adolescente de 15 anos, uma jovem de 18 e um homem de 25 anos foram detidos

Com ajuda do rastreador do celular da vítima, a Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos recuperou um carro roubado, na noite do sábado (14) na avenida Rio de Janeiro em Porto Velho.