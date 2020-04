R$ 2,7 MILHÕES DEVOLVIDOS PELA CÂMARA DE VEREADORES CONTRIBUEM PARA O COMBATE À COVID-19 E OUTRAS AÇÕES NA PREFEITURA

Parceria entre os poderes revela união do poder público em prol da solução dos desafios neste momento crítico

A Câmara Municipal de Vereadores fez, até o momento, a contribuição mais importante para a Prefeitura de Vilhena no combate à pandemia da covid-19, devolvendo recursos para o fortalecimento da Saúde que somam R$ 1,5 milhão. Além disso, outros R$ 1,2 milhão foram devolvidos para investimento em outras áreas, como Educação, Esporte e Assistência Social.

“Os poderes Legislativo e Executivo passam por esta difícil situação unidos em fazer o melhor para a população. Essa devolução de R$ 2,7 milhões, fruto da economia dos vereadores, é um gesto que mostra isso com muita clareza, pois com uma possível queda na arrecadação e contingenciamento de valores na Prefeitura, nosso financeiro fica um pouco aliviado e a cidade agradece. Parabenizo e demonstro meu apoio à forma séria como essa Câmara vem se destacando por meio de suas ações”, destaca o prefeito Eduardo Japonês.

Ainda em dezembro de 2019, a Câmara repassou à Prefeitura R$ 2,2 milhões oriundos de economia que fez com a verba a que tem direito do orçamento anual do município. De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Ronildo Macedo, mais recursos serão devolvidos em 2020. “O enxugamento de despesas foi decisão de todos os vereadores, que entendem que o compromisso do Legislativo não é com uma, duas ou mil pessoas apenas, mas sim com os cem mil habitantes de Vilhena. Por isso, nos esforçamos para beneficiar toda a cidade através das ações da Prefeitura, destinando recursos e buscando soluções em parceria com o Poder Executivo”, explica Ronildo.

Quase metade do valor devolvido em 2019 foi destinado para a aquisição de medicamentos e ambulâncias, totalizando R$ 1 milhão. Inclusive, R$ 600 mil já foram investidos em remédios que foram entregues no início deste ano. As duas ambulâncias que serão compradas com os R$ 400 mil restantes desse montante destinado em 2019 para a Saúde já têm processo de compra iniciado e devem ser executados em breve.

O valor de R$ 1,2 milhão desses recursos vindos Câmara foi destinado à Educação (R$ 600 mil para instalação de subestações elétricas em escolas municipais), Esporte (R$ 530 mil para aquisição de ônibus para transporte de atletas e investimento em ginástica rítmica) e Assistência Social (R$ 70 mil para apoio a programas sociais).

Além destes R$ 2,2 milhões devolvidos à Prefeitura em dezembro do ano passado, há cerca de 20 dias a Câmara também devolveu ao Município mais R$ 500 mil, especificamente para uso no combate ao novo coronavírus em Vilhena. Deste último valor, R$ 100 mil foram destinados para compra de cestas básicas que vão atender famílias carentes e R$ 400 mil para aquisição de aparelhos, insumos, equipamentos de proteção individual, testes e outros materiais necessários para a “guerra” contra a covid-19.

