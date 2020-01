QUEDA DE CABELO: ENTENDA OS TRATAMENTOS INDICADOS

Cerca de 50% dos brasileiros sofrem com a perda dos fios

De acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, cerca de 50% dos brasileiros com mais de 40 anos sofrem com a queda de cabelos.

Para dar fim a este problema é necessário que seja feito um tratamento capilar individual, de acordo com o quadro do paciente, indicado por um tricologista ou dermatologista, profissionais que vão analisar o perfil, comportamento e situação que podem ser a causa da perda dos fios.

Com o avanço da tecnologia, atualmente existem opções de métodos terapêuticos para a queda de cabelos, que são combinados de diferentes formas para proporcionar os melhores resultados ao paciente.

Um dos procedimentos utilizados em quase todas as clínicas especializadas é a LEDterapia, tratamento estético de última geração através de luzes. A tecnologia do LED vermelho 660nm, por exemplo, pode ser aplicado duas a três vezes por semana, durante 10 minutos, para estimular os folículos e as células-tronco dos cabelos. Existem ainda os aparelhos de LED para uso diário domiciliar, que complementam os métodos aplicados em consultórios.

O Capellux i9, desenvolvido pela Cosmedical, é um dispositivo moderno de tratamento por meio das luzes de LEDs, especialmente desenvolvido para a área da saúde capilar. De uso domiciliar, o i9 é indicado para estimular o nascimento de novos cabelos, além de rejuvenescer e fortalecer o restante dos fios, evitando a queda. Os equipamentos que usam a tecnologia de LED têm a função de emitir partículas de luz com comprimento de onda capaz de penetrar no couro cabeludo e estimular a produção de energia celular refazendo a respiração capilar.

De acordo com o cirurgião vascular Dr. Álvaro Pereira, “por meio da tecnologia Flextooth, os LEDs em formato de espículas atravessam os fios de cabelo, conferindo a luz diretamente no couro cabeludo, promovendo o combate ao afinamento, ressecamento e queda capilar”, completa.

Segundo o especialista, ainda existem outros procedimentos como a microperfurações do couro cabeludo com laser. Os lasers de alta potência, como os ND:YAG e CO2, provocam microlesões no couro cabeludo, estimulando a produção de fatores de crescimento e a produção de cabelo do bulbo.

Dr. Álvaro Pereira – Formado na FMUSP em 1978, residência em Cirurgia Vascular no HCFMUSP, Doutorado em Cirurgia Vascular na Divisão de Bioengenharia do INCOR – HCFMUSP, pós-doutorado no B&H Hospital – Harvard.

Cosmedical

A Cosmedical atua com a alta tecnologia e a eficácia da fotobiomodulação por meio de LEDs, é referência em equipamentos home device. Especializada em oferecer tratamentos seguros e inovadores, desde terapia capilar à recuperação de musculatura pós esforço físico. Os dispositivos passam periodicamente por modificações e evoluções tecnológicas para atender cada vez mais públicos específicos, são testados e aprovados no Brasil e em diversos países. A empresa fabrica, comercializa e importa equipamentos para a saúde, desde 2008.

FONTE: Thuani Damaceno

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments