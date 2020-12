QUARTA MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL SERÁ REALIZADA EM VILHENA

Serão exibidos 20 filmes com a temática ambiental através de lives.

Com o objetivo contribuir com a reflexão crítica sobre as questões ambientais, utilizando o audiovisual como ferramenta geradora de informação e transformação socioambiental na educação, será realizada entre os dias 22 a 28 deste mês de dezembro em Vilhena, a “4ª Mostra de Cinema: Verde na Tela”.

A mostra é patrocinada pelo Banco da Amazônia e coordenada pelo fotógrafo e Washington Kuipers, e os produtores culturais Andréia Machado e Marcio Guilhermon que fazem parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções, e da Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA).

Washington Kuipers informou que por conta da pandemia do COVID 19 este ano a mostra será realizada através de lives, mas também durante a mostra serão realizados pit stops respeitados todas as normas sanitárias de saúde com a distribuição de material da mostra para alunos de várias escolas de Vilhena.

Já a produtora cultural Andréia Machado explica que a mostra vai contar com exibições de 20 filmes com a temática ambiental e palestras sobre a importância de se preservar o meio ambiente oficinas de produção de cinema.

O produtor cultural Marcio Guilhermon informou que a meta do projeto é atender cerca de 1000 alunos, nas atividades do projeto. “O projeto tem como público alvo estudantes crianças e adolescentes e jovens, e vai ajudar os alunos a expressar ideias, sensações, opiniões, a se conectar com a comunidade, sensibilizando a todos sobre a importância de se preservar o meio ambiente”, ressalta Marcio.

Marcio Guilhermon salienta que todas as atividades do projeto serão oferecidas gratuitamente a comunidade e que as obras apresentadas na mostra terão a classificação livre para todos os públicos.

“Queremos incentivar os participantes da mostra a contribuírem com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável com pequenas atitudes como não jogar lixo nas ruas e também plantar árvores, entre outras coisas”, destacou Marcio.

LIVES

Washington Kuipers explica que as lives da mostra acontecerão entre os dias 26 a 28 de dezembro a partir das 15h e serão transmitidas na página do Facebook do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções. As lives da mostra serão realizadas na galeria da Fundação Cultural de Vilhena respeitando todas as normas de segurança para a prevenção do COVID 19.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da mostra de cinema e agradecemos ao Banco da Amazônia pelo patrocínio a este projeto que se consolidando em Vilhena como espaço para conferir produções com a temática ambiental, promover a reflexão sobre a importância de se preservar o meio ambiente colocando assim o verde na tela. Estamos preparando tudo com muito carinho e em breve os alunos vão poder aproveitar a mostra” finalizou Washington Kuipers.

FONTE: Andréia Machado

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

