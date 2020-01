PROJETOS CULTURAIS DE VILHENENSES SÃO CONTEMPLADOS COM PATROCÍNIO DO BANCO DA AMAZÔNIA

Os projetos da “4º Festival de Música Portal da Amazônia” e “4ª Mostra Cinema: Verde na Tela” foram contemplados com patrocínio cultural do Banco da Amazônia 2020.

Com alegria que os produtores culturais vilhenenses, Washington Kuipers, Andréia Machado e Marcio Guilhermon receberam a notícia que dois projetos deles foram contemplados pelo Edital de Patrocínio – 2020 do Banco da Amazônia.

Os projetos serão desenvolvidos pelo grupo Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) de Vilhena (RO) do qual os produtores culturais são membro.

O projeto da “4ª Mostra Cinema: Verde na Tela” tem como objetivo contribuir com a reflexão crítica sobre as questões ambientais, utilizando o audiovisual como ferramenta geradora de informação e transformação socioambiental na educação.

O coordenador do projeto cultural, o fotógrafo Washington Kuipers informa que devido ao sucesso das primeiras edições do projeto que também foi patrocinada pelo Banco da Amazônia ele resolveu mandar o projeto novamente que foi contemplado selecionado pelo edital.

“Fiquei muito feliz quando soube que o projeto foi selecionado, pois estamos trabalhando para promover atividades culturais em Rondônia, e tenho certeza que esse projeto vai ajudar os alunos a expressar ideias, sensações, opiniões, a se conectar com a comunidade, sensibilizando a todos sobre a importância de se preservar o meio ambiente”, disse Washington.

A mostra será realizada entre os dias 19 a 25 de junho de 2020, em cinco escolas púbicas de Vilhena e vai contar com exibições de 20 filmes com a temática ambiental também serão realizadas palestras sobre a importância de se preservar o meio ambiente, e oficinas de produção de cinema. A meta do projeto é atender cerca de 1000 alunos, nas atividades do projeto com as ações oferecidas gratuitamente.

Já o “4º Festival de Música Portal da Amazônia” será realizado entre os dias 24 e 25 de julho de 2020, na Praça Ângelo Spadari em Vilhena. O projeto é coordenado pelo músico Marcio Guilhermon, que ressalta que o projeto tem como objetivo resgatar e promover a cultura regional através da música, além de valorizar os talentos regionais, é reafirmar a importância da música em Vilhena.

De acordo com Marcio, o evento vai contar com apresentação de cerca de 20 atrações entre cantores solos e bandas que vão cantar músicas de todos os estilos entre eles de MPB, rock, pop, hip hop e sertanejo e também serão realizadas três oficinas de iniciação musical gratuitas no projeto para atender alunos com aulas de bateria, guitarra e baixo.

O festival pretende atender cerca de duas pessoas que vão acompanhar as apresentações musicais e ações que serão oferecidas gratuitamente no projeto. “O festival que já está se tornado tradicional em Vilhena é aberto a toda comunidade”, disse Marcio.

Já a jornalista Andréia Machado ressalta que a seleção dos projetos é o reconhecimento do trabalho em prol da cultura na Amazônia que o grupo está realizando há mais de 10 anos. “Estamos muito felizes e vamos realizar esses projetos com o mesmo carinho, dedicação e empenho que temos feito com os outros ao longo dos anos. O nosso objetivo é promover ações de valorização da cultura local”, finalizou Andréia Machado.

Texto e foto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments