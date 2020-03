PROJETO VAI LEVAR APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA PRAÇAS DE VILHENA EM MARÇO

Com objetivo promover atividades culturais gratuitas para a população será apresentado nos dias 13 e 14 de março, em Vilhena o espetáculo teatral “História de Rita”.

O projeto do espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte promovido pela Fundação Nacional de Artes – Funarte que tem como objetivo promover a cidadania e o progresso dos municípios de médio porte por meio do incentivo à criação à produção e à formação artísticas.

O projeto está sendo coordenado pela jornalista e produtora cultural Queitiane Rodrigues que faz parte do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções e da Associação Cultural Diversidade Amazônica que trabalha com promoção da cultura em Rondônia e conta com a participação dos produtores culturais Marcio Guilhermon, Andréia Machado e Washington Kuipers.

O espetáculo teatral “História de Rita” será apresentado nas praças Nossa Senhora Aparecida e Padre Ângelo Spadari a partir das 19h30min.

“A peça teatral tratar de um tempo importante na atualidade, o abandono e os desafios que muitas mulheres enfrentam desafios diariamente para sobreviver”, ressaltou Queitiane.

Sobre a peça:

A peça será encenada pela atriz de Porto Velho, Teo Nascimento, que conta que o espetáculo é uma adaptação construída a partir de uma pesquisa em vários textos da Literatura Nacional e Estrangeira, dentre eles, o conto Primeira Página do escritor mineiro Éder Rodrigues e a peça teatral Medea do escritor grego Eurípedes.

O espetáculo tem classificação livre e fala da trajetória de uma mulher, analfabeta, carregando nos braços um novo ser para quem não consegue enxergar nenhuma chance. Desamparada pela família, excluída pela sociedade e sobrecarregada com as lembranças de rejeições e abandonos, lembra de uma canção de ninar que não cantaram para ela dormir. Cansada e sem esperanças, decide deixar ali a criança que acabou de parir, e parte noite a dentro sem olhar para trás. Não tem o que falar, não tem o que dizer.

O espetáculo já participou de mostras e festivais entre eles da Mostra Tapiri de Breves Cenas e Monólogos em 2015. Festin-açu Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim 2015 e 2016 e do 2° Festival Amazônico de Monólogos e Breves Cenas em 2016.

Programação:

Dia 13 de março a partir das 19h30min na Praça Padre Ângelo Spadari, em Vilhena.

Dia 14 de março a partir das 19h30min na Nossa Senhora Aparecida em Vilhena.

FONTE E FOTO: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

