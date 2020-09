PROJETO JUNTOS PELA INCLUSÃO SOCIAL PROMOVE EVENTOS ON-LINE EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO VERDE

As homenagens, ações pontuais e debate serão virtuais e contam com a parceira e apoio do GESIDH e da AMDEPRO

Durante todo o “Setembro Verde”, mês oficial da luta pela inclusão social, a Defensora Pública e criadora do projeto Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albaine, colocará em prática as ações e homenagens que vem preparando para essa ocasião.

Por conta da atual situação em que estamos vivenciando, tudo será de forma on-line, por isso, as redes sociais oficiais do projeto serão os “palcos” dessa comemoração.

No decorrer do mês de setembro várias pessoas com deficiência de diferentes classes sociais, profissões, raças e tipos de deficiência contarão um pouco de suas trajetórias em vídeos postados no You Tube e no Instagram do Juntos pela Inclusão Social.

“Se o mês de setembro é o mês oficial de luta pela inclusão da pessoa com deficiência, então, é fundamental ouvirmos aquilo que elas têm a dizer sobre isso, assim como um pouco de suas histórias. Nesse mês, o espaço do nosso projeto é todo delas”, ressalta Flávia.

Setembro Verde: o que é capacitismo na visão da pessoa com deficiência?

Já no dia 16, será realizado um debate virtual com a participação de duas pessoas com deficiência ? Patrícia Lorete, criadora do perfil inclusivo “Janela da Paty”, além de escritora de e-books para PCDs, e Wemer Hesbom, Defensor Público do DF ? onde Flávia Albaine será a mediadora e os participantes irão dizer o que é o capacitismo na visão deles.

“Em que pese a importância dos estudos acadêmicos, precisamos ouvir o que as pessoas com deficiência têm a dizer sobre esse tema”, pontua Albaine.

O evento está sendo organizado pelo projeto Juntos pela Inclusão Social em parceria com o GESIDH (Grupo de Estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos) e conta com o apoio da AMDEPRO (Associação dos Membros da Defensoria Pública de Rondônia, em defesa dos Defensores de Rondônia).

