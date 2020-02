PROJETO DE LÉO MORAES PREVÊ A CRIAÇÃO DE RENOVABIO PARA O SETOR TERMOELÉTRICO  

Um projeto de autoria do deputado federal Léo Moraes (Pode-RO) dispõe sobre a compensação ambiental da geração de energia elétrica e a certificação de créditos de carbono para empreendimentos de geração por fontes alternativas. O PL 290/2020 tem objetivo semelhante ao do RenovaBIO, a nova Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 13.576/2017.

A ideia é criar uma política de redução de emissões de gases do efeito estufa no Setor de Geração de energia elétrica, que inclui a formação de um mercado de carbono. Pela proposta, geradores de energia ficam obrigados a cortar suas emissões, por unidade de energia gerada, a uma taxa de 1,2% ao ano. Outra possibilidade é a compensação da diferença na forma de projetos de recuperação ambiental certificados ou de aquisição de créditos de carbono equivalentes.

De acordo com o parlamentar, a cada dia a capacidade hidrelétrica do Brasil vem se tornando mais dependente da geração termelétrica. “Devido ao crescimento da demanda de energia, modificações climáticas, abusos no consumo da água, desmatamento a capacidade hidrelétrica do Brasil mostra-se insuficiente”, afirma o deputado.

Assim como o RenovaBio, que torna o setor de biocombustíveis uma fonte de créditos, o projeto concede esse benefício à geração centralizada de energia elétrica renovável – solar, eólica, geotérmica, energia dos oceanos e biomassa. O deputado justifica a proposta como uma forma de impor “ganho de eficiência à geração termelétrica, que poderão decorrer de um esforço de engenharia próprio ou da compensação das emissões na forma de projetos de recuperação ambiental ou de aquisição de créditos de carbono”.

