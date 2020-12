PROGRAMA MARCAS E MÁQUINAS CONSTRUCTION SE PREPARA PARA  TEMPORADA 2021

Segunda edição contará com novidades, incluindo nova repórter e produção de conteúdo voltado principalmente para as mídias digitais



O programa Marcas e Máquinas Construction, segmento do Marcas e Máquinas Agro, é o primeiro a dar voz ao setor de construção, trazendo uma identidade exclusiva. Criado em 2019, contou em sua primeira temporada com dez episódios. Para 2021, a equipe do programa já está com tudo pronto para começar sua nova temporada e com novidades, a entrada da jornalista especialista do setor, Elaine Valdez, que assina também uma nova produção de conteúdo, voltado principalmente para as mídias digitais.

Com uma equipe qualificada para produzir os melhores conteúdos voltados exclusivamente para o setor de construção, a nova temporada do Marcas e Máquinas Construction conta agora com a participação da jornalista especializada em agro e construção, Elaine Valdez. Há quase dez anos no mercado agro, a jornalista chega para somar sua experiência em mecanização junto ao programa, marcando presença nas maiores feiras, trazendo dicas e mostrando lançamentos com polos de captação em vários pontos do país e exterior.

De acordo com o diretor do programa, Jonas Amalfi Olivi, diante do crescimento do mercado das máquinas amarelas, que vêm sendo usadas tanto no agro quanto na construção civil, é inegável a força que este segmento tem. “Nosso intuito é mostrar a importância das marcas que fazem este segmento girar. Somos a ponte para que as empresas do setor possam se conectar diretamente com seus clientes, mas com uma roupagem de entretenimento. É exatamente essa pegada que a jornalista Elaine Valdez traz nesta nova temporada”, reforça Jonas Olivi.

O anúncio da nova temporada e a entrada da nova repórter será feito nesta sexta, dia 4, no Portal Notícias Agrícolas, às 14h45, pelo horário de Brasília, através de uma live. A apresentação será do repórter do Marcas e Máquinas Agro, Fred Olivi. A live contará ainda com a participação de convidados especiais, como a influenciadora digital, Aretuza Negri, e do sócio-diretor da Mecânica Comunicação, Enio Campoi, responsável pela divulgação dos maiores eventos de construção do Brasil.

Elaine Valdez – Assessoria de Comunicação Marcas e Máquinas Agro e Construction

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments