PROFESSORA IRENE ALVES ALMEIDA SE LANÇA COMO PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA EM PIMENTEIRAS

A professora Irene decidiu participara do processo democrático eleitoral de 2020 sendo pré-candidata pelo PDT

Há 23 anos, a Professora Irene Alves Almeida iniciou sua carreira como docente no município de Pimenteiras do Oeste/RO; e empresária na área do turismo no município, e decidiu lançar sua pré-candidatura, pelo PDT Partido Democrático Trabalhistas, à Câmara de Vereadores da cidade.

A Professora e empresária, conta que decidiu entrar para a política como forma de atender a um chamado da população que percebeu seu potencial devido aos projetos sociais como professora e na área do turismo como empresária no município.

Por isso, a pré-candidata acredita que pode contar com a confiança dos cidadãos de Pimenteiras. “Eu acredito sempre nas boas ações, no olho no olho, nas pessoas de bem da política. Sou uma pessoa próxima, verdadeira e de confiança por estar próxima da comunidade”.

Sempre seus planos para o futuro, ela afirma que além de continuar com os projetos sociais, acredita que a Câmara de Vereadores seja um lugar ideal para expandir suas ações. “Quero propor projetos de lei que perdurem para depois do meu mandato, relacionados ao meio ambiente, empoderamento das mulheres e que fortaleçam políticas públicas voltadas aos jovens e pequeno agricultores e que possam auxiliá-los em suas atividades rurais”, afirma a Professora Irene.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

