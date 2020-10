PROFESSORA FLOR CONTINUA MAIS FIRME E FORTE NA SUA CANDIDATURA A VEREADORA E FALA SOBRE SUAS PROPOSTAS PARA PIMENTEIRAS

A candidata a vereadora Professora Claudenice Oliveira Lima (DEM) conhecida como “Professora Flor”, iniciou oficialmente sua campanha eleitoral à vereadora por uma vaga na Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste. Acompanhada de apoiadores e declarou que tem experiência para representar a classe dos professores, comunidade carente e combater a desigualdade social acentuada com a pandemia do novo coronavírus.

As articulações políticas para a disputa à uma cadeira na Câmara Municipal, começaram a tomar contornos nos grupos políticos do município. A Professora Flor iniciou sua caminhada em busca de apoios que venham fortalecer a campanha eleitoral.

Professora Flor disse si vi a ser vereadora de Pimenteiras, ela aponta a Saúde como principal foco de sua gestão. “A gente terá olhos para todos os setores, mais saúde será o carro chefe. Também teremos projetos para desenvolver o município a ter renda. Agora a questão de bem-estar social, dos moradores, a saúde e educação é prioridade”, afirma Flor.

A Professora Flor ao falar de seus principais projetos, a postulante a vereadora conta que sua intenção é que o município receba projeção nacional. “Quero levar Pimenteiras a ser reconhecida lá fora como uma cidade que tem um grande potencial turístico, investir na juventude, para que possamos ter geração de renda no município, e melhorar a situação econômica”, conta Flor.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments