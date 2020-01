PRINCIPAIS REGRAS DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA INCÊNDIO E PÂNICO

A NBR 13434 prevê a sinalização contra incêndio e pânico que engloba a placa para hidrante, sinalização de extintores, de mangueiras de incêndio, placas de rotas de fuga, entre outras. É fundamental que todos os estabelecimentos, independentemente do segmento atendam à regulamentação, em prol do bem-estar de todos.

Ralph Chezzi, engenheiro civil da Bump Comunicação Visual , explica que a sinalização de emergência deve conter o recurso fotoluminescente, que permite a visualização das placas em ambientes escuros:

“Todo estabelecimento precisa contar com a sinalização contra incêndio e pânico, garantindo a segurança de todos e até mesmo a rápida identificação dos equipamentos para a operação de salvamento em casos de incêndio.”

Placa para hidrante – Detalhes importantes em torno dessa sinalização

A placa para hidrante está entre as recomendações da sinalização contra incêndio e pânico e ajuda os profissionais (membros da brigada de incêndio e bombeiros) a identificarem facilmente o equipamento.

“A placa para hidrante precisa ser instalada em locais estratégicos, conforme a legislação. É preciso estar próxima ao equipamento, a 1,80 m da altura do chão”, explica o especialista.

O ideal é que a placa para hidrante conte com o recurso fotoluminescente, que faz com que a placa absorva luz por um determinado período, acionando a identificação em locais escuros, facilitando o processo de orientação e salvamento.

“Não se pode adquirir essas placas para hidrantes, extintores, saídas de emergência, alarme, entre outras, sem prezar pela alta qualidade dos produtos”, alerta o engenheiro civil.

Segundo a regulamentação da NBR 13434, no que se refere ao sistema de proteção por hidrantes, as tubulações que forem aparentes, não embutidas na parede ou piso devem ser pintadas da cor vermelha.

As portas dos abrigos dos hidrantes podem ser pintadas de outra cor, de acordo com a arquitetura e decoração do estabelecimento, mas é preciso que contenham a inscrição ‘INCÊNDIO’ na cor branca ou amarela em fundo vermelho.

As portas dos hidrantes também podem possuir abertura no centro com área mínima de 0,04 m², fechada com material transparente (vidro, acrílico, entre outros materiais), também com a identificação ‘INCÊNDIO’ na cor branca ou amarela sobre fundo vermelho.

Se for um caso de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, em área de fabricação, depósito e locais utilizados para a finalidade de varejo, é preciso que seja também implantada a sinalização de piso.

Se houver dois ou mais registros de recalque na edificação, ou seja, de sistemas diferenciados de proteção contra incêndio (sistema de hidrantes e sistema de chuveiros automáticos), é preciso que haja a indicação específica em cada um dos abrigos (H para hidrantes e CA ou SPK no caso de chuveiros automáticos).

Principais orientações quanto à sinalização de emergência nos locais

É fundamental que todos os elementos que compõem a sinalização de segurança estejam visíveis e possam ser facilmente compreendidos no local. Para isso, é preciso que atenda a alguns requisitos, como: