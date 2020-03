PRIMEIRA PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTOS AVALIA GESTÃO DE ATUAL PREFEITA E MOSTRA DISPUTA ACIRRADA EM CEREJEIRAS

Ex e atual prefeitos polarizam eleição; Lisete tem boa aprovação

A pesquisa foi realizada por conta própria e os nomes colocados no formulário de entrevista foram de pré-candidatos autodeclarados a prefeito da cidade, ou nomes apresentados pelos partidos da situação e da oposição.

O Instituto Haverroth (IHPEC) acaba de divulgar a primeira pesquisa eleitoral deste ano em Cerejeiras. Foram ouvidos 320 eleitores nas principais ruas da cidade entre os dias 10 e 11 de março. O numero do registro no TSE é “RO-006945/2020”. O Intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 2%.

O resultado da primeira questão estimulada é o seguinte: Lisete Marth, 34,2%; Kleber Calisto (ex-prefeito), 30,4% Kico do Mercado, 6,2%; Vereador Saulo Siqueira, 5,6%; Valdir Carlos (secretário de Fazenda), 5,0%; Joãozinho da Grafica, 5,0%; Jair Ferro, 2,5%; Vereador Sapata Jordão. 2,5%; Vereador José Carlos, 0,6%; e Chicão, 0,6%. O restante, 7,4%, estava em dúvida ou não soube responder.

Em Cerejeiras o instituo fez duas simulações de nomes para prefeito e também avaliou a atuação da atual prefeita, Lisete Marth (PV). Havia muita curiosidade nos bastidores da política e também no publico em geral para saber como estava sendo avaliada a gestão da prefeita, por isso foi acrescentada no formulário essa questão. Considerando apenas “Bom, 32,8%” e “Ótimo, 9%”, Lisete tem 41,8% de aprovação, e 38,8% consideram a administração dela “regular”. Somando “ruim, 13,4%” e “péssimo, 6%”, mandatária tem 19,4% de reprovação.

O resultado da segunda questão estimulada é o seguinte: Lisete Marth, 37,2%; Kleber Calisto, 30,7%, Kico do Mercado, 9,3%; Vereador Saulo 8,0%; e Vereador Sapata, 5,3%. O restante, 9,5%, estava em dúvida ou não soube responder.

O IHPEC informa, através de sua estatística, Tuannhy Rozeira Haverroth, que as pesquisas divulgadas nesta semana em Rondônia e Acre foram realizadas antes das medidas de segurança anunciadas pelas autoridades de saúde a cerca do Covid-19. O Instituto suspendeu todas as agendas de pesquisas e palestras desde o dia 12/03 em todo o Brasil.

Avaliação da prefeita Lisete Marth:

Total Ótimo 9,0 Bom 32,8 Regular 38,8 Ruim 13,4 Péssimo 6,0 100,0



Primeira questão estimulada:

Total Lisete Marth 34,2 Kleber Calisto 30,4 Kico do Mercado 6,2 Vereador Saulo 5,6 Valdir da Prefeitura 5,0 Joãozinho da Grafica 5,0 Jair Ferro 2,5 Vereador Sapata 2,5 Vereador José Carlos 0,6 Chicão 0,6 Não soube responder 7,4 100,0



Segunda questão estimulada:

Total Lisete Marth 37,2 Kleber Calisto 30,7 Kico do Mercado 9,3 Vereador Saulo 8,0 Vereador Sapata 5,3 Não soube responder 9,5 100,0



Fonte: Folha do Sul