PRESIDIDA PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL COMISSÃO DE TRANSPORTE SABATINA INDICADO PARA DIRETOR DO DER

Goebel fez algumas indagações e comentou sobre a gestão anterior do DER

Presidida pelo deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), a Comissão de Transportes e Obras Públicas (CTOP) da Assembleia Legislativa, se reuniu de forma extraordinária, na tarde desta terça-feira (16), no plenário da Casa e através de videoconferência, para sabatinar Elias Rezende, indicado pelo governador Coronel Marcos Rocha para ocupar o cargo de diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RO).

Participaram da reunião via plataforma online os membros da Comissão, deputados Cassia Muleta, Cirone Deiró e Chiquinho da Emater. Presentes no plenário estavam os deputados, presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, Jean Oliveira, Jair Montes, Ezequiel Neiva, Marcelo Cruz e Ismael Crispin.

O deputado Luizinho Goebel na sabatina fez algumas indagações e comentou sobre a gestão anterior do DER. “Vivemos um caos total, em todas as regiões e quando a gente levava a mensagem de caos ao governador, ele rebatia dizendo que não havia caos algum. Quero afirmar que o coronel Meireles foi o pior diretor geral do DER em Rondônia, trazendo prejuízos aos cofres públicos, aos servidores e à sociedade. Meireles foi o responsável pelo desmanche do DER e pela situação deplorável das nossas estradas. Além de incompetente e de falta de gestão, ainda lhe falta humildade. A sua prepotência levou o DER ao caos”, enfatizou o parlamentar.

Ainda em sua fala, Luizinho ressaltou algumas ações que poderiam ser tomadas no DER. “Uma alternativa para o bom funcionamento do órgão seria a terceirização, firmar convênios com os municípios ou realizar obras via execução direta, que creio ser a mais viável no momento, para que pelo menos se possa amenizar os problemas. Por outro lado, seria importante a existência de oficinas de apoio pelo interior”.

Goebel questionou ainda ao indicado por Marcos Rocha ao DER se ele aprova o nepotismo, seja de forma direta ou o chamado nepotismo cruzado.

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes abriu sua fala reconhecendo a atuação do sabatinado, no comando da Sedam. “Elias Rezende fez um trabalho com dinamismo e de forma séria e responsável, dando equilíbrio e celeridade nas ações da Sedam. Todos nós temos muitas expectativas com a sua indicação para comandar o DER”.

Após a sabatina, os parlamentares realizaram votação e por maioria absoluta aprovaram o nome de Elias Rezende para ocupar o cargo de diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

O deputado Luizinho Goebel e outros parlamentares desejaram sucesso ao futuro gestor do DER, pasta que enfrenta dificuldades de gestão para manter as estradas em boas condições de trafegabilidade.

