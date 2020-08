PRESIDENTE LAERTE GOMES E DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL LEVAM DIRETOR DO DER PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DA PONTE SOBRE O RIO NOVO MUNDO EM ALVORADA DO OESTE

Parlamentar e deputado Luizinho Goebel indicaram ao Governo a necessidade de recuperação da Linha 48 e demais estradas da região

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) esteve em Alvorada do Oeste, na Linha 48, ligando o município a Castanheiras. O parlamentar estava acompanhado do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende e do diretor da Residência Regional do DER de Alvorada, Carlos Leandro de Oliveira Pereira.

“Eu e o deputado Luizinho fizemos uma indicação ao Poder Executivo solicitando uma atenção especial a Linha 48 e, diante disso, aproveitamos para convidar o diretor Elias a verificar, pessoalmente, as condições em que se encontra a referida estrada. Há dois anos ela não é recuperada pelo Estado. Também o levamos até a ponte sobre o Rio Novo Mundo, para que ele visse de perto as péssimas condições da estrutura de madeira”, relatou o presidente.

Luizinho Goebel, que também criticou a precariedade da ponte, destacou que além da Linha 48, as Linhas 90, 64 e o final da Capa Zero também precisam ser reassumidas pelo DER para que sejam recuperadas.

“Aproveito para agradecer ao diretor Elias Rezende e ao governador Marcos Rocha por atenderem a indicação que eu e o presidente Laerte Gomes apresentamos e dizer que esse é o nosso compromisso, principalmente aqui com a população da região de Alvorada do Oeste”, disse Goebel.

O presidente Laerte Gomes concordou com o colega parlamentar sobre a necessidade de serviços de recuperação das demais linhas da região e ressaltou que “agora o importante é trabalhar para a população.”

Elias Rezende afirmou que o objetivo do DER é atender, de fato, as indicações dos deputados e anunciou que as obras de recuperação da ponte sobre o Rio Mundo, assim como da Linha 48, serão iniciadas na próxima segunda-feira (17).

“Nós nos comprometemos a executar essas recuperações para, além de levar mais conforto, garantir, também, uma trafegabilidade com mais segurança aos moradores da região e a todos que necessitem utilizar estas vias”, concluiu o diretor do DER.

