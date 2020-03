PRESIDENTE LAERTE GOMES CONFIRMA PRESENÇA NO FESTIVAL DO TAMBAQUI EM VILHENA

Parlamentar recebeu lideranças municipais e também confirmou participação em evento para discutir saúde do Cone Sul

Na tarde desta terça-feira (3), o presidente Laerte Gomes (PSDB) recebeu o secretário Municipal de Agricultura, Jair Dornelas e o secretário Executivo, Gilson Carlos Ferreira, ambos representando o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

“Eles vieram me convidar para participar de dois eventos que acontecerão na próxima sexta-feira (6), no Sebrae de Vilhena, com a presença de vários secretários municipais e do secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo. O evento com os secretários ocorrerá pela manhã, para tratarmos da saúde do Cone Sul, e a noite, acontece o lançamento do projeto Vilhena para o Futuro”, comentou o presidente que confirmou sua presença.

Na mesma a oportunidade, o parlamentar recebeu outro convite, este, para prestigiar o Dia da Piscicultura, que será celebrado com o Festival do Tambaqui, uma realização da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena. O evento acontecerá no dia 21 de março, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

“Além de mais de 3 mil bandas que serão assadas, a programação do Festival do Tambaqui terá entrega de equipamentos agrícolas, stands de empresas parceiras, artesanato, ação social, exames básicos de saúde e orientações sobre linhas de crédito e microcrédito, através de instituições de créditos e bancos parceiros. E com certeza também estaremos lá para prestigiar essa importante iniciativa”, ressaltou o presidente.

De acordo com secretário de agricultura, Jair Dornelas, o Festival também contará com palestras que abordarão temas como Caminhos do Peixe, Oficina de Filetamento de Peixe, Empreendedorismo, Políticas Públicas para Piscicultura e Comércio do Peixe.

FONTE: DECOM/ALE-RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

