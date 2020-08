PRESIDENTE LAERTE GOMES ANUNCIA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO

No cronograma, já publicado no Diário Oficial, consta também a data do pagamento do décimo terceiro

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), apresentou em sessão plenária o cronograma de pagamento dos vencimentos dos servidores da Casa até o mês de dezembro, incluindo o décimo terceiro. O Ato nº 08/2020 da Secretaria Geral está publicado no Diário Oficial do Legislativo do último dia 10.

De acordo com o cronograma, o salário deste mês será pago no próximo dia 20; o de setembro no dia 21/09; o de outubro no dia 20/10; o de novembro em 20/11; o décimo terceiro salário no dia 10/12 e o pagamento de dezembro em 21/12.

O presidente Laerte Gomes explicou que a divulgação antecipada do calendário de pagamento possibilita aos funcionários o planejamento de seus gastos.

