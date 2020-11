PRESIDENTE DO PERU É DESTITUÍDO DO CARGO PELO CONGRESSO

Entenda: Quem é quem na crise política no Peru

O pedido de impeachment do presidente foi apresentado no dia 20 de outubro por 27 parlamentares após a imprensa divulgar depoimentos de colaboradores do Ministério Público sobre o suposto pagamento de propina a Vizcarra pela construtora Obrainsa e seu sócio italiano Astaldi, em troca da licitação de uma obra de irrigação denominada Lomas de Ilo. O procurador Germán Juárez, da promotoria especial da chamada Lava-Jato Peruana, foi o responsável pela investigação, que faz parte do caso denominado Clube da Construção, no qual as empresas — incluindo a Odebrecht — atuaram como cartel e dividiram as licitações de obras públicas entre 2002 e 2016.

A posição do presidente se enfraqueceu ao longo do dia, depois que vários meios de comunicação locais publicaram trechos de mensagens de texto entre Vizcarra e um ex-ministro nas quais eles parecem estar discutindo uma reunião com executivos de empresas de construção que supostamente pagaram subornos. Relatórios dizem que as mensagens de texto também sugerem que o presidente pode ter mantido contatos com a oposição durante a tentativa de impeachment de PPK, que ele negou. Em nota de sua assessoria de imprensa, Vizcarra disse que as reportagens não mostraram nada de ilegal e que visam prejudicar a confiança do público em seu governo.