PREFEITURA SUSPENDE AULAS NA REDE MUNICIPAL POR 15 DIAS A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA, EM CONSONÂNCIA COM GOVERNO DO ESTADO

Decisão foi tomada em reunião com representantes de várias órgãos municipais, estaduais e federais de Saúde e Educação

As aulas das 29 escolas da rede municipal de Educação de Vilhena estão suspensas por 15 dias a partir desta terça-feira,17, em prevenção à disseminação do coronavírus (covid-19). A decisão é consonante com a do Governo do Estado e foi tomada pelo prefeito Eduardo Japonês após reunião com diversos órgãos municipais, estaduais e federais de Saúde e Educação na manhã desta segunda-feira, 16, na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“O Governo do Estado recomendou a suspensão das aulas e, por isso, nos reunimos nesta manhã em um amplo debate sobre a questão. Julgamos por bem suspender as aulas como medida de prevenção, mesmo não havendo nenhum caso confirmado na cidade”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

As instituições de ensino particulares também receberão ofício da Prefeitura recomendando a suspensão das aulas. No decreto n° 48.735, que determina a suspensão, ainda está descrita a possibilidade de o prazo de suspensão ser estendido por mais 15 dias, além destes, conforme o plano de contingenciamento contra o coronavírus em todo o Estado for decidido nos próximos dias.

O documento informa que os servidores também são dispensados de cumprir a jornada de trabalho neste período, sem prejuízo e que a Semed divulgará o calendário escolar de reposição das aulas em momento oportuno.

Em todo o Estado, até a publicação deste texto, não há caso confirmado de covid-19. O Ifro (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia) anunciou também a suspensão das aulas a partir da quarta-feira, 18.

FONTE: Semcom

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments