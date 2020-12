PREFEITURA REALIZA TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ISTS NA PRAÇA ÂNGELO SPADARI

Em alusão à campanha “Dezembro Vermelho”, população foi orientada e 150 testes rápidos foram aplicados em pessoas que passavam pela praça

Durante a manhã desta sexta-feira, 18, as servidoras do posto de saúde Vitalina Gentil estiveram na praça Angelo Spadari e realizaram testes rápidos para a detecção de doenças causadas através de relações sexuais e deram orientações sobre como evitar tais contaminações. A ação faz parte da campanha “Dezembro Vermelho” da Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena que intensifica ações de conscientização sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

De acordo Sandra Mateus, controladora do postinho, foram entregues kits de prevenção às ISTs e realizados testes rápidos. “Nos semáforos distribuímos cerca de 300 kits que contêm panfletos e preservativos, além de mobilizarmos as pessoas para fazer os testes rápidos na praça. Foram feitos cerca de 150 testes”, afirma Sandra.

O teste tem o resultado revelado em 15 minutos e detecta doenças como aids, sífilis e as hepatites B e C. Sandra destaca que todos os postos de saúde do município estão aptos para realizar esses mesmos testes e, mesmo fora da campanha, qualquer um pode ter acesso ao diagnóstico.

A conscientização da campanha acontece também por meio das redes sociais e imprensa, com a divulgação de mensagens de estímulo à prevenção e aos cuidados com a saúde.

