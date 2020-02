PREFEITURA REALIZA SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2020

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMED), realizou nesta segunda-feira (03/02) a abertura do ano letivo de 2020 nas redes municipais de Ensino do Município, dando boas vindas a todos os servidores municipais da educação. O evento aconteceu na Escola Municipal Mundo da Criança Tiago Panatto na Rua Panamá n° 2489 – Setor B, e contaram com a participação de vereadores, secretários municipais entre gestores, professores, auxiliares, merendeiras e motoristas que fazem parte da rede municipal de ensino.

A Secretária Municipal de Educação, Zenilda T. Mendes da Silva, agradeceu a presença de todos e enalteceu a sua equipe pelo trabalho desenvolvido. Ressaltou a missão da secretaria e destacou que para termos uma educação de qualidade e com objetivos alcançados faz-se necessário a união de todos e de profissionais apaixonados pelo que faz trazendo no centro do planejamento a Aprendizagem de nossos alunos.

A Secretária de Educação Professora Zenilda destacou o comprometimento da prefeita Lisete Marth pela educação municipal como prioridade, destacou algumas das ações implantadas na educação do município como: Programa de formação aos servidores, a garantia do pagamento do piso do professor no salário base no mês de janeiro, a publicação da portaria de 1/3 da carga horária para estudos, monitores em todo transporte escolar, climatização em todas as escolas municipais, investimentos em matérias pedagógicos, de consumo e permanente para todas as escolas, livros para o grupo 4 e 5 da editora OPET/ SEFE, enfatizou a Secretária.

A Prefeita Municipal Lisete Marth (PV) disse que é Professora por vocação, realçou a qualidade da educação de Cerejeiras: “Temos aumentado o número de IDEB (Índice que mede a qualidade da educação), consideravelmente. Isso é resultado do investimento na área da educação, valorização dos professores, do pagamento em dia, de um cuidado que nossa gestão tem para com esta área tão importante para a sociedade cerejeirense”, destacou a Prefeita Lisete.

