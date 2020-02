PREFEITURA REALIZA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO ELDORADO EM CEREJEIRAS

A Prefeitura de Cerejeiras deu inicio na semana passada, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) a construção de Calçadas em vias pavimentadas com uma área de 13.589,46 m2 e uma extensão de 6.794,73m, no Bairro Eldorado. A etapa derradeira visa a construção de passeio público nas ruas e avenidas pavimentadas através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 832.393,47 mil, do ex-deputado federal Nilton Capixaba, de um convênio n° 150/DPCN/2017 – Ministério da Defesa e o Programa do Calha Norte, e a contrapartida de R$ 8.241,52 mil.

A obra das calçadas, em concreto, estão sob responsabilidade da empresa Neiander Storch Eireli – ME, vencedora do processo licitatório para execução do serviço. As máquinas e funcionários da empreiteira iniciaram atividades na semana passada.

Conforme o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Carlinhos Goebel, o passeio público está sendo construídas em frente às casas de moradores que optaram pela execução por parte da prefeitura, estas obras são necessárias para melhorar a segurança dos pedestres e o aspecto visual das ruas e avenidas da cidade.

A Prefeita Lisete Marth (PV), disse que tem um carinho especial por Cerejeiras e que fará o que estiver ao alcance para melhorar a infraestrutura do município. O objetivo é garantir acessibilidade para a população, onde já se havia necessidade da obra.

Com as calçadas, as pessoas poderão caminhar com mais segurança, sem precisar dividir o espaço nas ruas com os carros, motos e bicicletas. As vias vão garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, que poderão se deslocar com mais segurança, enfatizou a Prefeita Lisete.

FONTE E FOTOS: LigiaAlini Corim/Da Redação do Hojerondonia

Comments

comments