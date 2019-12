PREFEITURA REALIZA FORMATURA DO PRÉ II DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO MÁGICO

Momentos de felicidade marcaram as solenidades de formatura do Pré II da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) realizou a formatura do Pré II da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Mágico. Os 34 alunos cumpriram uma das muitas etapas de suas vidas, recebendo seus certificados de conclusão da Educação Infantil Pré-Escolar, passando a partir de 2020 a ingressar no Ensino Fundamental. A cerimônia, foi realizado nesta sexta-feira (13/12) na Quadra Poliesportiva da Escola Paulo Freire, despertou a atenção dos pais dos alunos, amigos, familiares e responsáveis pela educação, que ficaram encantados com as apresentações dos pequenos formandos e com o local que foi caprichosamente decorado.

Os alunos entraram acompanhados de seus pais e professoras para fazerem a oração da criança e a gratidão, momento de agradecimento a todos que colaboraram pela formação, além do juramento escolar e o recebimento dos certificados.

Segundo a diretora Neide disse que. “Nosso trabalho é dedicado aos seus filhos para que possam receber já como crianças as primeiras sementes do conhecimento e educação, para que possam desde já voltar-se para o futuro. Parabéns aos pais, educadoras e a toda a equipe da escola e secretaria municipal de educação por oferecer educação às nossas crianças” concluiu a Diretora.

O evento foi organizado com o objetivo de fazer com que as crianças valorizem ainda mais os estudos e principalmente como forma de confraternização entre os pequenos. O Secretário de Educação Marcos Pires agradeceu a Administração Municipal pelo grande apoio no ano que se finca. “Todos trabalham, todos crescem. Agradeço ao Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e a vice-prefeita Valéria Garcia (PP), pois todas as conquistas da educação em Pimenteiras é fruto dos investimentos feito pelo Poder Executivo”, finalizou Marcos Pires secretário de educação.

Para o Prefeito Olvindo Dondé, a formatura é um momento impar na vida das crianças e de todos os envolvidos no processo educacional dos formandos. O prefeito lembrou que os funcionários das escolas se dedicam a ensinar com muito afinco os alunos, mostrando a eles o melhor caminho a ser seguido para se tornarem cidadão de bem. “Procuramos oferecer um ensino de qualidade, com inúmeros projetos pedagógicos. Agora, após meses de muito trabalho e dedicação, encerramos o ano comemorando todas as vitórias conquistadas. Tenho certeza de que cada aluno que recebe seu certificado está preparado para avançar mais uma etapa e isto é graças a uma equipe de professores, coordenadores, diretores e supervisores de ensino que trabalham dia a dia para oferecer o melhor sistema de ensino”, ressaltou o prefeito Vino.

Participaram da formatura, Prefeito Olvindo Luiz Dondé, vice-prefeita Valéria Garcia, presidente da Câmara de Vereadores Luiz Carlos Spohr, Secretário Municipal de Educação Marcos Pires, diretor da escola Paulo Freire Wilson José Albuquerque e Diretora da Escola Mágico, professora Neide e os pais e familiares dos formandos.

FONTE: HOJERONDONIA

FOTOS: WILMER G. BORGES

