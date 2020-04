PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS ATENDE A RECOMENDAÇÃO DA SEAGRI E REALIZARÁ A ABERTURA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através do comunicado da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) anunciam o retorno do funcionamento da Feira Municipal, com algumas restrições e recomendações aos feirantes e fiscalização redobrada das feiras livres no município a partir deste domingo (05/04). A medida foi anunciada em uma reunião com os Associados dos feirantes do Município, no início da manhã desta quarta-feira (01/04) realizado no barracão da feira Municipal, a abertura da feira livre municipal é essencial para garantir a renda da família agrícola, escoar os produtos agrícolas e amenizar os impactos econômicos.

Segundo o comunicado da Seagri, serão tomadas algumas medidas para tentar conter o Coronavírus covid-19, como o espaçamento entre as bancas de 2 metros. A proibição de comerciantes que se enquadrem em grupos de riscos (idosos entre outros); a diminuição no número de bancas para cada feirante, duas por comerciante.

O Procurador do Município Dr. Fernando Rossi afirmou a decisão tomada pelo município, em consideração as recomendações do Ministério Público do Estado de Rondônia. Ficou decidido o retorno das Feiras Livres no Município, dividido em 2 Grupos de 35 feirantes em cada dia (quarta-feira e Domingo), em caráter especial, seguindo regras específicas para evitar a proliferação do Coronavírus.

“Para o funcionamento ideal da feira livre, a Prefeitura pede encarecidamente que toda população coopere com as normas da organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, e evitem formarem aglomerações. Que cada pessoa faça sua compra, sua “feirinha”, e retorne para sua casa”, disse o Procurador do Município Fernando Rossi.

A Prefeita Lisete Marth (PV) disse em seu discurso. “Queremos ajudar o pequeno agricultor, que vive da agricultura familiar, pois entendemos que é imprescindível tomar medidas de proteção social e econômica a essa população que vive do trabalho rural. A proibição foi definida como forma de enfrentamento ao Coronavírus no Município, disse Lisete.

As medidas passam a valer deste Domingo(05/04). Será mantido nesta semana como um período de adaptação. Na próxima semana, a situação será reavaliada.

Regras para o funcionamento da Feira Livre Municipal

*Feirantes que estejam no grupo de risco, como idosos com mais de sessenta anos, ou que possuam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica, devem permanecer em casa, assim como os que apresentem qualquer sintoma como febre, tosse ou dificuldades para respirar.

*Higienizar previamente as mãos com água e sabão líquido ou álcool a 70% antes de embalar os alimentos, especialmente frutas, folhosas e legumes, em embalagens transparentes e próprias para alimentos.

*Disponibilizar desinfetante tipo álcool 70% e/ou sabão e água corrente de fácil acesso e, se necessário, em todas as barracas de comercialização.

*Higienizar, antes da montagem das barracas, as bancas, bancadas, balanças e utensílios, com desinfetante tipo álcool 70% ou com solução de água sanitária na proporção de 900 ml de água para 1OOml de água sanitária.

*Disponibilizar um funcionário exclusivo para efetuar as cobranças e a manipulação de dinheiro, com uso de luvas descartáveis de proteção, devendo este higienizar as mãos antes e após o uso das luvas.

*Proibir atividades como degustação.

*Durante o atendimento, que deverá ser individualizado por barraca, manter distância de pelo menos dois metros entre o consumidor e o comerciante.

*Manter distância segura no espaçamento entre as barracas, conforme orientações dos órgãos de saúde.

*Disponibilizar cartazes comunicando as medidas e orientações necessárias e divulgando as boas práticas aos consumidores, incluindo a de não manusear alimentos.

*Tomar todas as medidas necessárias de controle do fluxo de pessoas, evitando aglomerações.

*Aumentar a frequência e o tempo de realização da Feira Livre, realizando em diferentes dias da semana, com o intuito de pulverizar o público, evitar aglomerações de pessoas e ofertar regularmente alimentos à população.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

