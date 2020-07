PREFEITURA INICIA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE EM PIMENTEIRAS

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início à obra de construção do barracão da feira livre, localizado na Avenida Brasil setor 2 lote 5, mesmo em ritmo lento e cumprindo todas as regras de prevenção ao Covid-19.

O investimento é uma emenda parlamentar do deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e foi destinado no valor de R$ 100 mil e a contrapartida do município no valor de R$ 34.762,52.

O parlamentar disse que a reivindicação do recurso para construção do barracão da feira livre foi da vereadora licenciada Daiana Alfaro de Souza (PV) e do prefeito Olvindo Luiz Dondé, como forma de atender a comunidade pimenteirense, enfatizou o parlamentar.

A obra, que teve início na semana retrasada com a demarcação da área, colocação de tapumes e terraplenagem, está na fase do processo de fundação.

Segundo o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), disse que. “Fico muito feliz em ver esse sonho de muitos sendo construído. Os feirantes terão um lugar digno de trabalho, faça chuva ou faça sol. Além da população contar com uma organização maravilhosa, e um espaço para sentar e apreciar o que os nossos pimenteirenses produzem”, afirmo o prefeito.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments