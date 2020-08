PREFEITURA DE PIMENTEIRAS RECEBE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA FEDERAL MARIANA CARVALHO

O Prefeito, disse que acredita que a parceria entre os órgãos públicos é fundamental para garantir investimentos mesmo em momentos de crise financeira

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; recebeu nesta quinta-feira (13/08), um trator de pneu e implementos agrícolas como uma grade aradora e uma carretinha fruto de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB). Os equipamentos vão reforçar a capacidade de atuação da Prefeitura junto a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) no atendimento de importantes demandas dos pequenos agricultores do município.

A entrega foi realizado pela deputada federal Mariana Carvalho no pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com o novo equipamento, será possível atender aos produtores rurais em um espaço menor de tempo, propiciando um atendimento mais ágil e de qualidade.

De acordo com a deputada Mariana Carvalho estes equipamentos e o trator representa um importante reforço ao trabalho realizado nas propriedades rurais do município agilizando ainda mais os trabalhos prestados aos munícipes, tanto do interior, quanto da cidade.

“Parabéns ao prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) pela sua gestão séria e eficiente. Meu compromisso é com toda a população pimenteirense e do Estado de Rondônia e vamos continuar destinando recursos para o município. Agradeço a recepção e reafirmo que nosso gabinete em Brasília está à disposição”, disse a deputada Mariana durante a cerimônia de entrega.

Segundo o Prefeito Olvindo Dondé, o trator vai beneficiar principalmente os pequenos produtores rurais do município que fazem parte da agricultura familiar. Os produtores poderão ainda modernizar as tarefas executadas nas propriedades, melhorando as condições da atividade rural, reduzindo os custos da produção e facilitando as atividades de plantio e colheita, disse o prefeito Dondé.

Além do Prefeito Vino e da deputada Mariana Carvalho participaram do evento o Secretário Municipal de Agricultura Elisan Gomes, Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi, vereadores Dôra e Keki, funcionários municipais, agricultores e ex-prefeitos Baiano e João Miranda.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments