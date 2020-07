PREFEITURA DE PIMENTEIRAS RECEBE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO PARA A EDUCAÇÃO

O recurso será utilizado para implantação do Programa de Educação Conectada no Município

Nesta semana, foi anunciado pelo Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) do Município de Pimenteiras a liberação de uma emenda parlamentar do deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) no valor de R$ 43 mil que será destinado para implantação do Programa de Inovação Educação Conectada (Piec) no Município, para as escolas públicas de educação básica.

Para o Prefeito Olvindo Dondé o objetivo do programa é apoiar as escolas do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. Os recursos serão empregados na contratação de serviço de acesso à internet, infraestrutura para distribuição do sinal nas escolas e aquisição ou contratação de dispositivos eletrônicos, disse o prefeito Vino.

Dondé disse que as emendas parlamentares ajudam a melhorar a qualidade de vida da população. “Esta emenda irá beneficiar os munícipes, pois é através deste recurso, que podemos implantar o Programa de Inovação Educação Conectada (Piec) no Município”, destacou. O chefe do Executivo também agradeceu a parceria com o deputado Lazinho da Fetagro, ainda ressaltou a união entre os poderes Legislativo e executivo para ampliar as condições de diversos serviços fundamentais para a qualidade de vida da população.

