PREFEITURA DE PIMENTEIRAS PAGARÁ O 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DIA 10 DE DEZEMBRO

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, através da Secretaria Municipal de Finanças, estará realizando o pagamento do 13º salário dos Servidores Públicos Municipais nesta quinta-feira 10 de dezembro.

O pagamento estará nas contas dos servidores na manhã desta quinta-feira (10/12) e o salário do mês será no dia 22 de dezembro de 2020.

Segundo o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) disse que. “Tivemos um ano muito difícil, com a pandemia do novo coronavirus-19, mais graças a Deus, conseguimos cumprir nossos compromissos com fornecedores e realizando o pagamento do salário sempre em dia. É um recurso importante para os servidores municipais, que conseguem quitar suas dívidas, fazerem as compras de Natal e movimentar a economia local”, enfatizou o Prefeito Vino.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

