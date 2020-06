PREFEITURA DE PIMENTEIRAS PAGA SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS HOJE

Pandemia do novo coronavírus afeta economia local, segundo a Prefeitura, mas pagamento de junho foi antecipado

A Administração Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria de finanças está pagando hoje quinta-feira 25 de junho de 2020, salário do servidor público municipal, mantendo a política de valorização adotada pela administração municipal.

“Mesmo diante das dificuldades financeiras, fruto dos impactos das medidas de combate à Covid-19, pagar o servidor que presta serviço à população e faz a gestão municipal funcionar sempre será prioridade. Cumprir com o pagamento da folha do município tem sido desafiador, mas toda a equipe e atuação da gestão municipal está empenhada em cumprir com esta missão, e neste mês conseguimos realizar o pagamento, inclusive antecipadamente, para tentar facilitar a vida do nosso servidor”, destacou Silvia Rodrigues, Secretária Municipal de Finanças.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

