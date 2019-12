PREFEITURA DE PIMENTEIRAS ORGANIZA SHOW DA VIRADA NA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS

O Show da virada ocorrerá na Praça Dos Quilombolas às margens do Rio Guaporé

O Município de Pimenteiras do Oeste/RO; vai realizar a tradicional festa de Réveillon nesta terça-feira (31/12/2019). Na Praça dos Quilombolas, localizado na Avenida Brasil principal acesso a cidade, na Beira do Rio Guaporé no Centro, a organização é da Prefeitura de Pimenteiras através da Prefeita em exercício Valéria Garcia (PP), com apoio da Câmara de Vereadores, a festa terá inicio às 21 horas, com previsão de encerramento às 5 horas da manhã. O evento contará com a dupla Alexandro Dos Teclados e Kelvin Farias.

Segundo a Prefeita em Exercício Valéria Garcia, a festa é de grande importância para o município, pois além de movimentar o comércio local, ressuscita a tradição de festividades de fim de ano que o município sempre teve, oferecendo entretenimento e lazer a toda a região do Cone Sul de Rondônia. A administração municipal, disse que está fazendo todos os esforços para que a população Pimenteirense,turistas e visitantes deem as boas-vindas ao Ano Novo de 2020, com muita alegria, segurança e tranqüilidade.

