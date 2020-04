PREFEITURA DE PIMENTEIRAS INICIA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES COM LUMINÁRIAS DE LÂMPADAS LED NA AVENIDA BRASIL

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; iniciou nesta semana a realização de escavações na Avenida Brasil para o trabalho de implantação de postes metálicos de 7 metros de altura. Cada poste possui dois braços com comprimento horizontal de 2,15mm, com luminárias de lâmpadas LED, garantindo boa iluminação e economia ao mesmo tempo, já que a lâmpada LED consome menos energia. A ação acontece na avenida principal de acesso a cidade, está recebendo os serviços de escavação e concretagem nos pontos onde serão instalados os novos postes. De acordo com o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), a instalação dos postes, luminárias com lâmpadas LED proporcionam maior potencial de luminosidade, garantindo mais segurança para os motoristas e pedestres, além de embelezamento da via pública.

A escavação de eletrodutos permite a passagem da fiação da rede elétrica até o ponto onde ficarão as novas luminárias. Em seguida, os buracos abertos no canteiro central serão concretados. A próxima etapa dos serviços será a colocação dos postes.

As ações de modernização da rede de iluminação pública da Avenida Brasil garantirão eficiência energética e economia aos cofres públicos. Com a medida, a prefeitura estima uma redução dos custos de iluminação pública.

Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do senador Acir Gurgacz (PDT) que atendeu a reivindicação do prefeito Olvindo Luiz Dondé no valor de R$ 300 mil junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, para implantação de 36 postes de 7 metros, com luminárias de lâmpadas LED e a contrapartida do município de R$ 3.500,00 mil.

Para o prefeito Vino, os investimentos em iluminação pública fazem parte do Programa de Incentivo ao Crescimento – PIC, implantado pela administração municipal para incentivar o desenvolvimento urbano, ambiental, social e humano para que Pimenteiras cresça com planejamento e sustentabilidade. Para estas intervenções, o município conta com apoio dos governos estaduais e federais, através dos deputados estaduais, deputados federais e senadores.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

