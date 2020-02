PREFEITURA DE PIMENTEIRAS INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E RECEBE UM TRATOR AGRÍCOLA E DOIS VEÍCULOS

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Município de Pimenteiras inaugurou um novo espaço nesta sexta-feira (07/02), chamado de Sivaldo da Silva Santos, para melhor atender a população e recebeu um trator de pneu e equipamentos, uma caminhoneta Hilux, para atender a comunidade dos Quilombolas, e um veículo Etios da Toyota, para atender a Secretaria de Assistência Social através dos programas CRAS e CREAS. Os veículos foram destinos ao município através da Secretaria Estadual de Assistência Social do Estado de Rondônia.

O CRAS é responsável por executar os serviços, programas e projetos sociais desenvolvidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além da ampliação e garantia do acesso aos direitos de cidadania.

A construção do novo prédio foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Expedito Netto no valor de R$ 250 mil através do Ministério da Defesa junto ao Programa do Calha Norte, convênio n°017/DPCN/2016 e outra emenda do parlamentar de um trator de pneu para atender a comunidade dos pequenos agricultores do município, o novo espaço do prédio do CRAS irá contribuir na melhoria do atendimento e a qualidade dos serviços prestados.

O novo prédio conta com ambiente climatizado, com uma área de construção de 143,87 MT2(metros quadrados). Ela conta com sala de atendimento as famílias, 4 banheiros, almoxarifado, cozinha, sala da coordenação, sala para atendimento aos grupos, arquivo e administração, além de toda o seu imobiliário. O prédio ainda oferece acessibilidade em sua entrada.

O deputado federal Expedito Netto disse que ficou feliz em estar participando deste ato de inauguração do novo prédio do CRAS e da entrega de um trator de pneu e implementos para atender aos pequenos agricultores, recurso liberado através de emenda de sua autoria, parabenizo ao prefeito Olvindo Dondé pela iniciativa e disser de que essa primeira inauguração se traduzirá na segunda etapa e numa sequência de obras em melhoria da cidade de Pimenteiras.

Expedito Netto enfatizou da importância da Unidade do CRAS, cujo programa é central para o desenvolvimento de políticas sociais do país em razão da má distribuição da riqueza no país. “Essas iniciativas são fundamentais para garantir a qualidade de vida da nossa população, sobretudo da nossa região que é muito carente”, disse Expedito.

Durante a solenidade, a irmã do vereador Roberto Cavalcante Santos (PDT) conhecido como Dôra, comentou sobre a vida de seu pai Sivaldo da Silva Santos, que dá o nome ao CRAS em homenagem póstuma.

Para a vice-prefeita Valéria Garcia, este novo prédio é um avanço para a área, alem de ser um reconhecimento por parte do prefeito às necessidades da população mais vulnerável.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) ressaltou que com o CRAS agora a equipe municipal de Assistência Social tem condições de monitorar efetivamente todos os casos de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade: “é uma grande alegria e uma vitória importante para a Administração Municipal e para o município de Pimenteiras essa inauguração. Com o CRAS poderemos continuar com o nosso trabalho socioassistencial, mas agora de uma maneira muito mais eficiente, acompanhando ainda mais de perto as famílias que necessitam se sentir inserido na sociedade. Esse é uma grande conquista para nossa população” destacou o Chefe do Executivo Municipal.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES/HOJERONDONIA

