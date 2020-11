PREFEITURA DE PIMENTEIRAS EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através do Prefeito Olvindo Luiz Donde e da vice-prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia, emitem nota de pesar pelo falecimento de Carlos Alberto Gomes, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (27/11), vítima de um acidente de trânsito. Carlão como era conhecido, era funcionário da Secretaria Municipal de Saúde e atuava como motorista, no acidente faleceu mais três paciente trata-se de José Madalena da Silva, Sonia Cabral de Souza e Flávia da Silva Gonçalves.

A administração municipal neste momento de dor e tristeza presta sinceras condolências aos seus familiares, parentes e amigos. A Prefeitura de Pimenteiras vem prestando toda a assistência aos familiares, bem como às outras vítimas do acidente.

