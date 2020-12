PREFEITURA DE PIMENTEIRAS DO OESTE PAGA SALÁRIO DE DEZEMBRO NESTA TERÇA-FEIRA (22)

A Prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; anunciou através da Secretaria Municipal de Fazenda o pagamento nesta terça-feira (22/12) os salários referente ao mês de dezembro de 2020 dos servidores públicos da administração municipal. Dessa forma, o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e sua vice-prefeita Valéria Garcia (PP), mantém o compromisso de pagar os vencimentos dos funcionários ainda dentro do mês, como tem feito desde o início da gestão.

Segundo o Prefeito Olvindo Luiz Dondé disse que. “O servidor público tem um papel fundamental nessa gestão. Principalmente em 2020, um ano de tantas dificuldades. Todos os municípios passam por grande crise financeira. Mesmo assim, pagamos todos os salários antecipadamente”, ressaltou o Prefeito Vino.

“Isso é algo muito significativo porque, além de honrar o compromisso com os servidores públicos, ajuda a movimentar a economia da cidade”, completou.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

