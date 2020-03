PREFEITURA DE PIMENTEIRAS ANTECIPA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ESTA TERÇA-FEIRA (24/03)

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, realiza, nesta terça-feira (24/03), o pagamento de salários do funcionalismo público municipal referente ao mês de março de 2020. O pagamento dos servidores foi antecipado por orientação do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) em razão da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, e que tem reunido todos os esforços para honrar e garantir o salário dos servidores sempre dentro do mês vigente. Com esta regularização, a gestão possibilita ao servidor planejar suas finanças.

Segundo a Secretária Municipal de Fazenda Silvia Rodrigues, o Prefeito Vino vem seguido essa linha desde o início de seu mandato. “A medida fortalece o programa da gestão que tem como foco valorizar cada vez mais os servidores”, destacou Silvia. Os valores estão disponíveis para saque a partir das primeiras horas desta terça-feira (24-03). Com os pagamentos serão injetados na economia do município, fazendo circular o comércio local.

O Prefeito Olvindo Dondé destacou sua administração tem reunido todos os esforços para honrar esse compromisso, apesar da crise que sofre todo o país. “O originado dos pagamentos do funcionalismo vai gerar aumento de produção e futuras arrecadações”, ressaltou Dondé. O prefeito também se lembrou do cumprimento das quitações salariais que integra o Programa de Valorização do Servidor, que tem realizado série de ações em reconhecimento aos funcionários do município.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

