PREFEITURA DE PIMENTEIRAS ADQUIRE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO; através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou a aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo, zero quilômetro, visando a modernização do trabalho de coleta de lixo doméstico da cidade.

O caminhão foi adquirido através de uma emenda parlamentar da deputada federal Jaqueline Cassol (PP) pelo valor de R$ 343.000,00 mil, junto ao Ministério da Defesa (MD), convênio 882807/19, do Programa Calha Norte e uma contrapartida do Município no valor de R$ 7.000,00 mil.

Com o caminhão, os serviços de coleta de lixo ganharão melhor qualidade e agilidade, possibilitando o transporte dos resíduos para um aterro sanitário controlado, conforme a legislação ambiental. Esta aquisição proporcionará melhor condições de trabalho aos profissionais da área e qualidade de vida à população Pimenteirense.

A administração municipal do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e da vice-prefeita e agora prefeita eleita Valéria Garcia (PP) têm executado diversas ações com a finalidade de melhorar a infraestrutura urbana no município. A novidade dessa vez é a compra de um caminhão coletor e compactador de lixo zero quilômetro, para melhorar ainda mais a coleta de lixo da cidade.

A nova aquisição é uma das conquistas da vice-prefeita e agora prefeita eleita Valéria Garcia (PP), junto a deputada federal Jaqueline Cassol (PP), sendo este veículo o primeiro modelo coletor de lixo da história do município.

A Prefeita eleita Valéria Garcia diz que sua meta é de investimentos na infraestrutura Urbana. “Vamos continuar investindo no projeto de cidade limpa, já que o município é uma cidade turística. Para isso temos desenvolvido projetos que asseguram um serviço de permanente qualidade, na coleta de lixo. Este caminhão é de extrema importância nas ações de saneamento, que visam oferecer melhor qualidade de vida aos Pimenteirenses”, enfatizou a Prefeita eleita Valéria Garcia.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments