PREFEITURA DE CEREJEIRAS SOLICITA DEVOLUÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA COMBATE A CORONAVÍRUS COVID-19

Dinheiro que não for usado pelo Poder Legislativo e devolvido ao município será destinado à Saúde para auxiliar os munícipes no combate a pandemia do Coronavírus Covid-19. O Repasse financeiro será no valor de R$ 50 mil

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV), pediu através de oficio de N°126/2020 no dia de 13 de abril de 2020, ao Presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Candido de Oliveira (PV), solicitando a doação de repasse financeiro do Poder Legislativo para auxiliar ao Município no combate a pandemia do Coronavírus COVID-19, que será no valor de R$ 50 mil, relativo a gastos com diárias, passagens e abastecimentos de combustíveis, nos meses de janeiro e fevereiro.

Considerando as informações relativas a auxilio emergencial, supõe-se que a pandemia poderá durar três meses, o que acarretará um saldo de economia financeira para o Poder Legislativo, o montante que solicitado para ser devolvido para o município, a fim de ser utilizado nas ações de combate ao Coronavírus Covid-19, nas áreas da saúde.

De acordo com a prefeita, o presidente da Câmara recebeu bem a solicitação e mostrou apoio ao pedido. Inclusive, o presidente Gabriel da Funerária disse que já tratou do assunto com os demais integrantes da mesa diretora, que se posicionaram a favor. Em resposta ao oficio da Prefeitura de n°126/202, na qual dispõe sobre a solicitação de doação de repasse financeiro do Poder Legislativo para auxiliar o Município no combate a pandemia do Coronavírus Covid-19.

O Presidente informou através do oficio de n°023/2020, que a Casa de Leis irá disponibilizar o valor de R$ 50 mil, oriundo da economia de passagens e diárias, com o objetivo de ajudar no combate ao enfrentamento da pandemia, e aguarda o envio do Projeto de Lei para tratar do assunto, disse o presidente.

“Com o acordo que construímos hoje, essa diferença volta para o município”, explica a Prefeita. E complementa: “meu agradecimento à Câmara de Vereadores do Município pela compreensão. E Aproveito para pedir aos vereadores que conversem e cheguem a um entendimento para que os valores das emendas impositivas de todos eles também sejam destinados à Saúde”.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

