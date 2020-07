PREFEITURA DE CEREJEIRAS REALIZARÁ ENTREGA DE KITS DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), está realizando o cadastramento de gestantes a partir da trigésima semana de gestação, e das mães com bebes de até 30 dias de nascimento para participarem do Programa “Mamãe Cheguei”, da Prefeitura de Cerejeiras.

O Município de Cerejeiras está cadastrando mamães de baixa renda com kits com roupas, banheiras e itens para recém nascidos. A previsão é que a partir da segunda quinzena do mês de julho, o CRAS já inicie as entregas do kits.

Para cadastramento é necessário entrar em contato com o CRAS. Por fazer parte de grupo de risco, as mamães não precisam ir até o local, podem entrar em contato pelo telefone ou pedir para algum familiar levar os documentos solicitados.

Segundo a Secretária de Ação Social do Município, Maria do Carmo, disse que com a proposta de alinhar a execução das ações do município sobre as políticas públicas voltadas à primeira infância, em especial sobre o Programa Mamãe Cheguei do Município de Cerejeiras, que fazem parte do Plano Municipal de primeira Infância Crescendo Bem, destacou Maria do Carmo.

Com relação ao Mamãe Cheguei, a coordenadora dos programas Cristinéia, ela explicou que a proposta é dar apoio às gestantes em situação de vulnerabilidade social, incentivando a realização do pré-natal e ao final fornecer kits com itens de higiene e roupinhas para o recém-nascido. “Para que possamos alavancar a assistência social, junto com o CRAS do município, tirando muitas famílias da vulnerabilidade social, por meio desses programas, é fundamental a adesão de nosso município, pois se trabalhamos as crianças hoje, com certeza teremos adultos mais desenvolvidos e independentes das políticas de assistência Social”, reforço Cristineia.

FONTE: WILMER G. BORGES

FOTO: ILUSTRATIVA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments