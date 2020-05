PREFEITURA DE CEREJEIRAS REALIZA AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) em parceria com a Policia Militar e Corpo de Bombeiro, coordenaram na manhã deste sábado (09/05) ações de conscientização, prevenção e combate a transmissão do novo Coronavírus, causador da doença Covid-19. Entre as ações realizadas foi orientações como usar o álcool gel, até o uso de água e sabão são eficazes para a higienização das mãos, máscaras e fixação de cartazes nos comércios do centro da cidade, recomendando o uso de máscaras em qualquer ambiente.

O Secretário da pasta de Saúde, Ederson Lopes, recomenda atenção das pessoas. “É importante ter cuidado, evitar uso de objetos compartilhados, sempre higienizar as mãos e se tossir ou espirrar, cobrir o nariz, além de evitar aglomerações. Não temos nenhum caso no município, porém estamos trabalhando para evitar que possa vir a ter, por isso essas ações nos comércios, além de orientações nas Unidades de Saúde e Hospital”, explicou.

IDENTIFICAÇÃO

Ainda de acordo com Ederson Lopes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, orientam que há três situações que podem notificar uma pessoa que esteja com a doença, são elas:

SITUAÇÃO 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

SITUAÇÃO 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros). E histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (Covid-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

SITUAÇÃO 3: Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e contato próximo de caso confirmado de coronavírus (Covid-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

“É importante lembrar a todos para FICAREM EM CASA”, “Esse período de distanciamento social é de vital importância para evitar um contágio regional em massa e a sobrecarga do SUS”.

Lembrando que qualquer pessoa que apresente sintomas ou tenha tido contato com alguém em caso suspeito deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones: (069) 99928-8342/ 3342-3342/ 3342-4090/ 3342-3123/ 3342-2108, Vigilância Epidemiológica.

FONTE E FOTOS: LIGIA ALINI CORIM/DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

