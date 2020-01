PREFEITURA DE CEREJEIRAS PRESTA CONTAS DO 3° QUADRIMESTRE DE 2019 EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prestação de Contas é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos

A Prefeitura do Município de Cerejeiras/RO; por meio da Secretaria Municipal de Fazenda com o apoio da Controladoria Geral do Município, realizou a audiência pública de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do 3° quadrimestre de 2019. A audiência foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores na noite desta quinta-feira (30/01).

Os demonstrativos apresentados por cada Secretaria na Prestação de Contas contemplam informações provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no 3° quadrimestre de 2019. Esse relatório, cuja edição é coordenada pela Controladoria Geral do Município, é constituído das demonstrações contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativos de execução orçamentária, outros relatórios e demonstrativos definidos e da análise realizada pela Controladoria Geral do Município acerca da execução orçamentária e fiscal da Prefeitura relativa ao 3° quadrimestre de 2019, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.

O Secretário de Finança do Município, Valdir Carlos, explica que Cerejeiras tem as contas equilibradas e tem alcançado as metas estabelecidas pela Constituição Federal e Legislação Fiscal do País. “A prefeitura está cumprindo todos os índices e, em especial nas áreas de educação e saúde, por exemplo, estamos investindo acima do estabelecido. As metas estão sendo alcançadas e até ultrapassadas com bastante ênfase. Tudo isso torna o município apto a receber os recursos financeiros dos governos Federal e Estadual”, salientou Valdir Carlos.

Segundo o Controlador Geral do Município, Creginaldo Leite da Silva, estas audiências são previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e leis municipais que estabelecem que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Além de detalhar arrecadação e investimentos feitos pela administração municipal, aproxima o cidadão das decisões.

A Audiência Pública contou com a prestação de contas dos trabalhos realizados pelas secretarias, como a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Munici de Saúde, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal da Fazenda. Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência no site da prefeitura de Cerejeiras.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

