PREFEITURA DE CEREJEIRAS ORGANIZA EVENTO PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Educação realizou na tarde de sábado (07/03) um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, sempre buscando valorizar a importância das mulheres na sociedade.

O evento foi realizado através da Secretaria Municipal da Educação e aconteceu no espaço da feira municipal, com a presença de aproximadamente 250 pessoas que puderam assistir a uma peça de teatro em comemoração ao dia da mulher e a palestra à valorização da mulher com a psicóloga Aline Moreira da Silva, com o tema “As Mulheres são os seres mais incríveis da terra”, além de um café da tarde especial e desfile para eleição da Miss Cerejeiras, pelo Dia Internacional da Mulher.

Dia da Mulher:

O Dia da Mulher é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. A data marca luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho, que começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

As jornadas de trabalho de 15 horas diárias e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época.

De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908 (Dia Nacional da Mulher), onde mais de 1,5 mil mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país.

No entanto, o dia 08 de março teve origem com as manifestações das mulheres russas durante a Primeira Guerra Mundial (1917). A manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ficou conhecida como “Pão e Paz”, sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher.

Por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1977.

Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades.

A Prefeita Lisete Marth (PV) comentou que o evento teve como objetivo a valorização das mulheres em todas as esferas. “Elas são essenciais em todos os aspectos. Em casa, no trabalho, na vida social, a mulher faz a diferença. Agradeço a todas as colegas e parceiras de trabalho, por todo empenho e a todas as mulheres que são imensamente importantes em minha vida”, ressaltou Lisete.

Participaram do encontro a Prefeita Lisete, vereadores Sapata e Gabriel da Funerária, servidores de diversas áreas da prefeitura, entre muitas outras pessoas que se interessaram em participar da homenagem.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do Hojerondonia

