PREFEITURA DE CEREJEIRAS OFICIALIZOU NO ANO DE 2019 A SOLICITAÇÃO AO DIRETOR GERAL DO DNIT A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA BR-435

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da prefeita, encaminhou ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Antônio Leite dos Santo Filho. No oficio de Nº 123/2019/SEMFAZ com data do dia 08 de março de 2019, a prefeita de Cerejeiras solicita a construção de ANEL VIÁRIO na BR-435 que travessa o Município.

A administração municipal ressaltou, no texto do oficio, a importância do anel viário em razão de um grande trecho da rodovia federal BR-435, passar dentro do perímetro urbano, “em via não preparada para o excessivo fluxo de caminhões pesado, o que tem comprometido a malha asfáltica e proibindo o estacionamento de veículos na área comercial e órgão públicos, causando enormes prejuízos aos cofres do comercio e da prefeitura, que mesmo não sendo responsável por sua manutenção, acaba tendo que intervir para evitar transtornos aos munícipes que utilizam a via diariamente”.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, respondeu ao oficio da prefeitura através do oficio de Nº 38911/2019/ASPAR/GAB-DG/DNIT SEDE, com data de 13 de maio de 2019.

Trata-se de solicitação dessa Prefeitura para construção de um anel viário na BR-435/RO, que atravessa o Município de Cerejeiras.

A esse respeito, incumbiu-me o Senhor Diretor Geral de informar que está em elaboração um termo de referência que visa à contratação de empresa para elaboração do projeto que trata da Construção de Anéis Viários na BR-435/RO, no qual estarão inclusas as implantações que contemplam os Municípios de Colorado do Oeste e de Cerejeiras.

A administração municipal justificou a solicitação ressaltando ser notória a importância do projeto cuja execução, “poderá trazer muitos benefícios econômicos e sociais, visando a ampliação e a eficiência no escoamento da produção agrícola, produção leiteira e pecuária, tornando a nossa produção mais competitiva, tanto para o mercado interno quanto externo.

